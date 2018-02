Questa Isola dei Famosi sembra un'infermeria! A memoria, non si era mai vista un'edizione del reality di Canale 5 tanto sfortunata dal punto di vista della salute dei naufraghi. Solo nella quinta diretta sono stati diversi i vip che hanno accusato problemi. Intanto Giucas Casella, che nonostante tutto era disperato alla sola idea di lasciare il gioco, ma poi ha dovuto desistere. Come spiegato da Alessia Marcuzzi in puntata poco dopo la performance di Giucas che è riuscito a ipnotizzare Francesca Cipriani e quindi a far guadagnare alla squadra una vagonata di pizza, un infortunio alla costola costringe la produzione a sospendere la sua avventura in Honduras. Poi, però, il verdetto cambia. E Casella fa i salti di gioia: "Anziché farti rientrare in Italia verrai visitato da un medico in Honduras. Se tutto è a posto resterai in gioco". Quindi resterà in loco, con la speranza di riuscire a rimettersi in sesto e tornare a giocare con gli altri. E poi c'è Bianca Atzei, che si è sentita poco bene proprio poche ore prima della diretta del martedì. La cantante ha accusato un malore mentre si trovava accanto ad Amaurys Perez e a Paola Di Benedetto. Per la cronaca, Amaurys si è salvato dall'eliminazione perché il pubblico ha preferito mandare a casa Filippo Nardi, e Paola, è risultata la Pejor della settimana e, come se questa sfortuna non fosse sufficiente, trascorrerà i prossimi sette giorni legata a Bianca. (Continua dopo la foto)

Autori maligni: recitava così proprio la busta del Pejor: "Sarai per una settimana legata insieme alla persona che hai nominato". E magari Paola e Bianca avranno modo di 'legare', appunto. Ma tornando alla Atzei, ma che è successo poche ore prima della diretta? Si è sentita male e i naufraghi che erano con lei, dopo averle prestato le prime cure, hanno richiesto l'intervento del personale medico della produzione. Bianca ha così lasciato momentaneamente la spiaggia per essere visitata e Amaurys ha spiegato: "La mia sorellina oggi non si è sentita bene, quando ho visto che se la sono portata mi è venuto proprio il magone. Abbiamo un bellissimo rapporto, un'amicizia vera, come se fosse la sorella che non ho mai avuto". (Continua dopo le foto)

Il malore di Bianca è passato in secondo piano durante la diretta, ma in realtà, le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente. La cantante, insomma, è sotto strettissima osservazione. E non è la sola: stessa sorte per il suo amico Amaurys. Oltre all'amicizia, infatti, i due naufraghi, infatti, condividono un deperimento molto consistente per via, in tutta probabilità, della denutrizione che il gioco impone. Come detto, però, il dimagrimento eccessivo di Bianca e di Amaurys sono sotto controllo. Ma come dicevamo in apertura, questa edizione dell'Isola sarà ricordata anche per gli abbandoni. Tralasciando la questione Francesco Monte, anche Craig Warwick e Chiara Nasti non ce l'hanno fatta. Il primo per via di un incidente, la seconda, dopo appena una settimana di reality, non è riuscita a reggere la lontananza dalla famiglia e non ha saputo resistere alle privazioni.

