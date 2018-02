A Uomini e Donne tiene ancora banco il pettegolezzo che vorrebbe Tina Cipollari e Giorgio Manetti insieme. Una voce esplosa settimane fa ma che, nonostante le pronte smentite dei diretti interessati, continua a far discutere. Nell'ultima puntata del trono over, poi, è arrivata un'altra segnalazione, l'ennesima, che coinvolge il Gabbiano e la nota opinionista che, per la cronaca, siederà presto sul trono dal momento che è tornata single, dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli. Stavolta a parlare di una relazione tra Tina e Giorgio è uno dei protagonisti del parterre maschile: Angelo, ex compagno di Anna Tedesco. Angelo racconta che sarebbe stata proprio Anna, grande amica di Giorgio (e per qualcuno anche qualcosa in più, sempre restando nel campo dei pettegolezzi), a fargli questa confidenza e a rivelargli che tra il Cavaliere ex di Gemma Galgani e la Cipollari, esisteva un rapporto romantico. Per questo motivo, continua, Tina avrebbe persino preso casa a Firenze. A proposito di Firenze e a proposito di rumor in questo senso, proprio pochi giorni fa era arrivato uno scoop dal settimanale DiPiù che ha pizzicato Giorgio e Tina a cena a lume di candela in quel di Firenze. (Continua dopo la foto)

In puntata, al trono over, è una donna del pubblico a chiedere a Giorgio Manetti di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Gemma Galagani e, eventualmente, su quelli nei confronti di Tina Cipollari. Tirando in ballo le due rivali storiche, l’opinionista e la dama del trono over si sono attaccate per l'ennesima volta, mentre Giorgio fa loro una proposta decisamente inaspettata (e provocatoria): "Questa sera andiamo a cena tu, Tina, Anna e io". Si alza una voce, sempre di donna, dal parterre: "Dovresti ringraziare Gemma, grazie a lei sei volato molto in alto e muovi ancora i fili visto che lei è innamorata e tu non lo sei mai stato". L'atmosfera in studio, è facilmente immaginabile, si fa sempre più incandescente e, come se non bastasse, arriva Angelo ad aggiungere pepe. (Continua dopo le foto)

Racconta, come anticipato, l'ultimo pettegolezzo che vede protagonisti il Gabbiano e l'opinionista del programma. Sembra che, all'epoca della sua relazione con Anna Tedesco, questa gli abbia riferito che tra Tina e Giorgio c'era una storia d’amore. Per questo motivo Angelo poteva stare tranquillo e smettere di essere geloso del suo rapporto con Manetti. "Mi disse che tra loro c'era qualcosa e che Tina aveva acquistato una casa a Firenze", dice Angelo. A sentir quelle parole, Anna si infuria: "Sei falso, non ho mai detto nulla del genere". E anche Tina si dice stanca di questa storia e ribadisce: "Queste voci devono cessare una volta per tutte. Non c’è mai stato nulla tra me e Giorgio".

