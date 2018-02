Canna-gate all'Isola. Ancora. Anche perché Alessia Marcuzzi, in diretta, ha detto di voler sentire la versione degli altri naufraghi. Così, prima è toccato a Cecilia Capriotti - "Io fumo qualche sigaretta al giorno, quindi non noto chi fuma chi no – ha risposto la ex naufraga - Se avessi visto, denunciare non è il mio stile. Ho fumato sigarette fuori e basta, non ci ho fatto caso. È una situazione talmente delicata" - poi è stato il turno di Craig Warwick: "Io ho visto tutti fumare sigarette, non ho visto niente di strano. Non ho sentito odori diversi, non ho visto niente di strano". La Marcuzzi ha poi interpellato anche Eva Henger, che ha ribadito il suo pugno duro sulla vicenda 'droga all'Isola': "Io sono onesta e se mi si chiede dirò sempre la stessa cosa. Mi dispiace per Francesco". E poi c'è la versione di Nadia Rinaldi che, già al momento della rivelazione choc in diretta sul presunto consumo di marijuana di Monte, era stata interpellata dalla Henger. Poi, tornata in Italia, l'attrice è stata contattata da più fronti per avere il quadro più chiaro sulla vicenda che tiene banco da settimane. (Continua dopo la foto)

Ecco: secondo Nadia esisterebbero tutti i presupposti perché dalla redazione del reality arrivino le certezze necessarie a stabilire chi tra Eva Henger e Francesco Monte racconta il falso. Intervistata da Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 sempre a proposito del canna-gate che ha scosso l'Isola, l'ex naufraga rivela di essere stanca e anche disposta a credere che, laddove esistesse una colpa, sarebbe di semplice individuazione: "Perché ci fanno scannare tra noi se è la produzione a essere responsabile di quello che succede in Honduras? Se Francesco Monte si fosse davvero fatto una canna, la produzione dovrebbe saperlo, dal momento che avevamo telecamere e cameraman addosso 24 ore su 24. Io non ne posso più di questa storia". (Continua dopo le foto)

E, ancora, in una recentissima intervista al settimanale Oggi, la Rinaldi spiega: "Io non ho visto Monte fumare all'Isola dei Famosi e se anche l'avessi visto, dopo quello che ho vissuto sulla mia pelle vent'anni fa, mi farei gli affari miei", Nadia, infatti, nel 1998 è stata arrestata e condannata a 1 anni e 8 mesi di carcere per detenzione di sostanze stupefacenti: "Non ho ancora elaborato quella storia – continua su Oggi - e per rispetto dei miei figli continuo a tenermela dentro perché non voglio mostrare loro quanto profondo sia il mio strazio. Ma fa male dover riparlare di argomenti che mi hanno stravolto l'esistenza, che mi hanno messa in ginocchio proprio quando speravo di potermeli lasciare alle spalle. La Rinaldi e la droga: ancora Basta! È troppo per me. Che mi si lasci fuori, perché rivivo un incubo, ne avrò pur diritto, no?".

“Quanti chili ho perso in Honduras”. Isola, Nadia Rinaldi è ormai un’acciuga. Prima del reality aveva perso già 75 chili ma l’ago della bilancia è sceso ancora in modo impressionante. Sono bastate poche settimane per trasformarla. Come ha fatto