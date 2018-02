In questi giorni abbiamo assistito allo sfogo disperato di Nilufar Addati, la bella tronista 19enne di Uomini e Donne che ha ricevuto insulti molto pesanti. La ragazza nel corso della trasmissione ha infatti preso la parola per dire quello che le sta accadendo. Ma lei non è l’unica a subire attacchi così spietati dal web. Anche Francesca Baroni, ex concorrente di Temptation Island ha voluto raccontare la sua storia, parlando con il settimanale Oggi. “Dopo la mia partecipazione a Temptation Island – ha detto la giovane - ho iniziato a ricevere migliaia di messaggi di insulti e addirittura minacce di morte. In particolare la protagonista del docureality di Canale 5 ha raccontato in dettaglio un inferno fatto di telefonate anonime, messaggi di offese sui social e al cellulare e persino una linea di magliette con una frase infelice detta in trasmissione: “Ne vendono a centinaia nel mio paese per irridermi e umiliarmi”. Tutto questo è nato da una battuta fatta al suo fidanzato, una cosa proprio senza senso. (continua dopo la foto)

La colpa di Francesca? Aver definito “pollo” il proprio fidanzato. La Baroni ha denunciato il tutto ai Carabinieri. Ora ha paura, anche perché “chi mi minaccia sa dove abito”. Unico aspetto positivo di questa situazione così angosciante è il fidanzato Ruben: “Mi è sempre vicino e mi dà forza: senza di lui non so come farei”. A confermare la decisione di denunciare che esagera, anche la sorella della ventitreenne bergamasca che ha replicato con fermezza alle offese di alcuni haters. 'Ci siamo appellati alle forze dell'ordine con l'intento di fermare quelle persone che sono andate oltre la semplice espressione di un giudizio'. La giovane ha riferito che pur di accusare Ruben e Francesca 'sono state inventate assurdità senza senso'. L'epilogo del reality show e la decisione di Invernizzi di perdonare la fidanzata ha infiammato ulteriormente gli animi.





Nel mese di gennaio la Baroni aveva fatto preoccupare i fan a causa di uno svenimento. “Ragazzi volevo tranquillizzarvi, sono a casa e sto bene”. È così che Francesca rassicurò i suoi follower su Instagram lo scorso mese dopo un malore. “Ieri mattina – scrisse – ero sola in casa ed ho avuto un brutto svenimento, più di uno in realtà. Sono riuscita ad arrivare al telefono e chiamare mio padre, che è subito uscito dal lavoro ed ha chiamato i soccorsi. Non entro nei dettagli degli effetti fisici pre e post malore. Mi hanno portata via in ambulanza, ma dagli accertamenti è tutto ok. Devo solo stare un po’ a riposo”.

