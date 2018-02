Nilufar Addati non ce l’ha fatta e alla fine ha sbottato. La giovanissima tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un commovente sfogo. La ragazza non fa altro che continuare a leggere bruttissimi commenti nei suoi confronti. E questa volta qualcuno ha proprio esagerato. La 19enne al colmo della tristezza e senza più riuscire a trattenere le lacrime, ha chiesto qualche minuto per sé in trasmissione per affrontare una questione delicata. La Addati è stata costretta sui social infatti è stata presa pesantemente di mira. Nilufar ha letto in trasmissione tutti gli insulti che le sono piovuti addosso. Li ha letti uno per uno, augurandosi di combattere questa violenza con l’unica arma possibile: la speranza di suscitare almeno un po’ di vergogna. Si è sciolta in lacrime perché la sofferenza non è così semplice da nascondere, ma ha alzato la testa e tentato di pareggiare i conti: " Mi hanno detto che tra le mie colpe, c’è quella di avere l’età che ho, che sono la persona più cattiva che abbiano mai visto, che sono ridicola, livorosa, pettegola, falsa e impicciona. Che faccio schifo. Mi hanno detto che sono volgare, inopportuna e che sono grassa e con il doppio mento". (continua dopo la foto)

"'Sei lurida', mi hanno detto che merito insulti peggiori di quelli che ricevo. 'Sei una psicopatica di me**' dicono, 'Curati e vergognati di come sei, dovrebbero farlo anche i tuoi genitori'. Alcuni scrivono: 'Chi ca**o credi di essere? Sei montata, scendi dal piedistallo'. Altri, invece, mi chiamano complessata, insicura di me**a, odiano il modo che spesso ho di sedermi, mi dicono che sono maleducata e che manco di rispetto sedendomi così. Eppure davvero non capisco, perché non rientro nello spazio vitale di nessuno, sedendomi così, e se non dà fastidio alle persone che mi sono sedute accanto, al pubblico presente in studio o a te, Maria, non capisco perché essere attaccata con così tanta ferocia per una cosa del genere. 'Leggi i commenti, stampateli e piangi' mi dicono. Non li ho stampati, ho solo letto e pianto molto". (continua dopo le foto)





"Ho pianto per me - prosegue Nilufar -, perché la mia colpa è avere 19 anni e non riesco proprio a fregarmene di quello che la gente scrive di me, e ho pianto per le donne, per le figlie, per le mamme e per le nonne che hanno scritto queste cose. E ho pianto per la mia mamma a cui chiedo scusa, perché queste cose non le ha mai scritte a nessuno ma che, per colpa mia, deve leggerle scritte su di me". Subito dopo aver letto il suo sfogo scritto nella notte, il corteggiatore Giordano si è avvicinato per abbracciarla e cercare di tranquillizzarla. E mentre su Canale 5 andava in onda la puntata, sui social veniva commentato come sempre il tutto. Questa volta, il fan di Uomini e Donne hanno avuto delle bellissime parole nei confronti della Addati.

