Il caso 'canna-gate' è al di là dal finire. Sull'isola dei famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso "Striscia la Notizia" fornisce nuovi aggiornamenti sull'ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio inedito su Francesco Monte e i presunti spinelli, che gli inviati Valerio Staffelli e Max Laudadio hanno fatto ascoltare alla conduttrice Alessia Marcuzzi, per l'occasione "insignita" del Tapiro d'Oro. Peccato che tale audio non sia stato diffuso al pubblico: per questioni di privacy, soltanto la conduttrice ha potuto sentire la presunta dichiarazione che confermerebbe la versione di Eva Henger. La replica di Alessia Marcuzzi, però, parla da sola: "Prendo atto di questa prova, di questa nuova verità. Ora non mi resta che informare la produzione". (continua dopo la foto)

"Voglio solo ribadire - prosegue la Marcuzzi - che nella nostra trasmissione non si può parlare di questi argomenti, a differenza di programmi come Striscia, Domenica Live o Pomeriggio 5 che hanno un taglio giornalistico. Io le prove le ho chieste a Magnolia, ci hanno detto che hanno verificato. Questa cosa che mi avete fatto sentire voi adesso è una prova in più che mi ha spiazzato, cercheremo di fare luce". All'inizio della quinta puntata dell'Isola dei Famosi, in onda poco dopo il servizio di Striscia, la Marcuzzi ha spiegato che la registrazione è la testimonianza di un concorrente del reality (già uscito ma di cui non è possibile rivelare il nome), che avvalora la tesi di Eva Henger secondo cui Monte avrebbe fumato marijuana.





La conduttrice ha inoltre precisato una volta per tutte come le telecamere presenti nella casa che ha visto i concorrenti riuniti prima del gioco non filmavano i naufraghi 24 ore su 24 come al Gf Vip. "Ho sentito delle cose abbastanza pesanti - dice Alessia - e non posso dire chi è per una questione di privacy. Gli amici di Striscia mi hanno chiesto di prendere una posizione ed è sempre la stessa: nella mia vita non ho mai fumato nemmeno una sigaretta e sono contraria all'uso delle droghe. Qui non siamo in tribunale, la nostra è una trasmissione di intrattenimento, Abbiamo deciso di mantenere dei toni molto morbidi e cauti. Questa sera in qualche modo tenterò di fare un po' di chiarezza con i concorrenti che usciranno". Nella puntata del 19 febbraio, Striscia ha inoltre mandato in onda un curioso fuorionda ripreso durante il confronto tra Nadia Rinaldi e Eva Henger. Se in diretta Nadia aveva sostenuto come quello di Monte fosse tabacco e non marijuana, nel corso della pubblicità la Rinaldi è apparsa meno sicura e più tesa a svincolarsi da vicenda in cui non vuole essere coinvolta.

Ti potrebbe interessare anche: ”Oddio, chiamate un dottore”. Malore per Bianca Atzei all’Isola dei famosi. Medici a Cayos Cochinos e soccorsi con la barca: cosa è successo alla naufraga