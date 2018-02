Nell'ultima puntata di C’è posta per te il suo volto è stato inquadrato e da quel momento il pubblico si è innamorato di lei. La Signora si è rivolta a C’è posta per te dopo essere rimasta vedova lo scorso anno. Chiedeva a Maria De Filippi e alla sua trasmissione di cercare i fidanzati della sua infanzia e della sua adolescenza. In studio, sulla base delle esigue e non troppo recenti informazioni fornite dalla donna, sono arrivati 4 uomini, uno dei quali aveva perfino chiesto di essere accompagnato da una scorta. Purtroppo, nessuno di loro ha voluto raccogliere l’invito di Francesca, per motivi differenti. Anche se la storia di Francesca non ha avuto un esito positivo, il pubblico la adorata per la sua spontaneità e per il suo carattere solare. E infatti c’è stato un vero e proprio plebiscito per poter rivederla di nuovo in tv. E infatti, potremmo ritrovare presto la signora Francesca, star dell’ultima puntata di C’è posta per te, all'interno del trono over di Uomini e Donne. A lanciare lo scooppone è stata la sorella della signora. (continua dopo la foto)

Interpellata dalla stampa la sorella della signora Francesca si è lasciata andare a delle dichiarazioni che fanno pensare proprio che la donna tornerà presto su questi schermi. Visto il suo grande successo alla corte di Maria De Filippi pare che la signora approderà nel parterre del trono over di Uomini e Donne, almeno il pubblico si augura. Ebbene, pare proprio che in quel senso potrebbe esserci una sorpresa. “Le è stato chiesto, immagino che ci andrà” ha detto la signora Mariapia, in risposta all'entusiasmo che l’irriverente sorella ha provocato sui social. Quindi non è solo una supposizione, le è stato veramente chiesto di andare in trasmissione a trovare l’anima gemella. (continua dopo le foto)





Il successo di Francesca è dovuto proprio alla sua genuinità e gentilezza che un po’ si contrappone alle ultime intemperanze che abbiamo visto in studio. La schiettezza di questa donna partenopea, sposata per anni a un ufficiale dei carabinieri modenese, ha conquistato il cuore del pubblico. Durante la puntata, sono stati tantissimi quelli che si sono augurati che a Francesca fosse data la possibilità di trovare l’amore a Uomini e Donne. La sensibilità della De Filippi, sempre molto attenta alle necessità dei non più giovani, avrebbe fatto il resto. Qualora Francesca decidesse di accettare l’invito della trasmissione, un intero parterre maschile sarà pronto ad accoglierla e a bearsi della sua spontaneità.

Ti potrebbe interessare anche: “Non riesco più a smettere”. L’incredibile trasformazione di questa bellissima ragazza, schiava dell’idea di diventare una “Barbie vivente”. Operazioni, ritocchini, trucco pesante. Oggi è così (completamente rovinata)