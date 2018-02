La nuova edizione del'Isola dei famosi è partita in quarta. Ascolti record, polemiche, infortuni e abbandoni improvvisi. Da quando i naufraghi sono arrivati in Honduras ne sono capitate di cotte e di crude. A solo una settimana dall'inizio del programma la web influencer napoletana Chiara Nasti ha deciso di abbandonare il reality. La sua avventura in Hondura a causa delle molte difficoltà riscontrate nei primi sette giorni, le condizioni meteo avverse e il peso della lontananza dai familiari e, in particolar modo, dal suo fidanzato Ugo. Poi è stata la volta di Francesco Monte (accusato da Eva Henger di aver fumato una canna nella casa che li ospitava prima del 'naufragio'), e Craig Warwick (per infortunio). Anche il pallanuotista Amaurys Perez è in difficoltà in questi giorni. "Non sentire i miei figli mi sta distruggendo, non sentire mia moglie mi sta distruggendo. Questo è il prezzo da pagare. - ha detto in lacrime - Mi mancano da morire. Prima di partire avevo sottovalutato questa situazione". Il pallanuotista, italiano ma nato a Cuba, stasera rischia comunque l'eliminazione perché è in nomination con Filippo Nardi e Franco Terlizzi. "Non mi interessa come va. - ha detto - Nella peggiore delle ipotesi comunque torno a casa dai miei figli e torno a casa felice". (Continua a leggere dopo la foto)

Ma a far preoccupare sono le conduzioni di salute di un'altra concorrente. Bianca Atzei ha poi dovuto lasciare momentaneamente la spiaggia per eseguire degli accertamenti medici. La giovane era stata soccorsa in un primo momento dai compagni d'avventura poi Amaurys Perez e Franco Terlizzi hanno richiesto un intervento esterno perché preoccupati per la salute della giovane. "La mia sorellina oggi non si è sentita bene, quando ho visto che se la sono portata mi è venuto proprio il magone. Abbiamo un bellissimo rapporto, un'amicizia vera, come se fosse la sorella che non ho mai avuto", ha raccontato Amaurys Perez alle telecamere dell'Isola riferendosi alla salute della Atzei. (Continua a leggere dopo la foto)

A soli tre giorni dall'inizio dell'avventura in Honduras a sentirsi male era stata l'ex pupa Francesca Cipriani. La giovane era svenuta improvvisamente e i compagni d'avventura l'avevano soccorsa per poi chiamare i medici tramite i cameramen che si trovano sull'isola. Subito dopo aveva rassicurato gli altri naufraghi sulle proprie condizioni di salute: ''La mia testa è a mille, ma il mio corpo ha ceduto'', aveva detto la concorrente del reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Dopo la visita all'ospedale Francesca Cipriani era tornata sull'isola, i compagni l'avevano accolta calorosamente e lei li aveva tranquillizzati ''Mi sento meglio''.

