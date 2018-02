Isola dei Famosi, la nuova diretta si avvicina e il fermento è alle stelle. Francesco Monte sarà in studio per confrontarsi con Eva Henger? No, Francesco Monte non ci sarà: ha fatto sapere più volte che la faccenda del “canna-gate” finirà in tribunale e sarà un giudice a decidere di chi ha ragione e chi ha torto. Nel frattempo Monte e la Henger si evitano. Lei continua ad attaccarlo, lui continua a negare di aver fumato marijuana e a dire di essere innocente. Però sembra la storia infinita e se ne parla di continuo. Però, almeno noi, cambiamo argomento. Restando in tema di Isola (è l’argomento caldo visto che stasera c’è la nuova diretta), parliamo degli ex naufraghi, cioè di quelli che sono tornati in Italia. Per esempio di Nadia Rinaldi che di recente, ospite a Pomeriggio 5, ha fatto scalpore per le sue dichiarazioni su Rosa Perrotta. La Rinaldi ha infatti fatto sapere che la Perrotta, dopo il clistere, avrebbe defecato in mare. Di fronte a quella dichiarazione tutti sono rimasti senza parole… Resettiamo un attimo la questione cacca e parliamo della Rinaldi. Sapete quanti chili ha perso sull’Isola? Continua a leggere dopo la foto

Beh, resterete sconcertati. Pur essendo rimasta sull’Isola per poco tempo, la Rinaldi ha perso ben 8 chili. Che si sommano ai 75 che l’attrice aveva perso prima di partire per l’Honduras. Sono un’infinità! A rivelare l’importante dimagrimento è stata la stessa Rinaldi che, in un’intervista a Nuovo Tv, ha fatto sapere di essersi nutrita solamente di cocco. “Non ho sofferto la fame più di tanto e questo mi aiuterà a gestire il mio peso forma. Ho mangiato solo cocco: è così che ho perso quasi otto chili. E poi devo dire che non è stata la mancanza di cibo a darmi fastidio, ma altre cose”. Di sicuro il comportamento di Rosa Perrotta - con la quale si è scontrata più volte – e anche quello degli altri giovani concorrenti del cast. Continua a leggere dopo le foto

A che si riferisce? “Alla falsità. Il gruppo di Rosa Perrotta, per esempio. Lei e gli altri sono diversi quando c’è la telecamera: sembra che stiano a Uomini e Donne. Io, invece, sono una persona seria e dico ciò che penso: ho una sola faccia, non porto la maschera” ha aggiunto l’ex concorrente. Comunque ora la Rinaldi è tornata in Italia ed è in forma smagliante. Ma come ha fatto a dimagrire 75 chili prima di partire? Beh, con tanta determinazione e costanza. L’attrice ha iniziato a seguire una dieta sana e a fare esercizio ma non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia. Prima un bypass intestinale, poi un’operazione di chirurgia estetica per eliminare la pelle in eccesso e un’altra per ridurre il seno.

“L’ho aiutata fisicamente con un clistere”. Orrore puro a Domenica Live. Nadia Rinaldi parla della stitichezza di un’altra naufraga dell’Isola dei famosi e, non contenta, svela dettagli molto privati di quella defecazione dopo “l’aiutino”. Il pubblico non crede alle proprie orecchie e in studio il gelo è assoluto. Mai vista la D’Urso tanto a disagio