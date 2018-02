La storia la conosciamo tutti: si è ritirato dall’Isola dei Famosi perché voleva difendersi dalle accuse che Eva Henger gli aveva mosso. La ex star del porno aveva detto a tutti che Francesco Monte aveva acquistato e consumato marijuana quando tutti i futuri naufraghi erano ancora nella villa. Lui si è infuriato. Poi ha negato e ha rinegato. Ma ormai il suo gioco era stato rovinato. Era diventato una gogna. Così, di sua spontanea volontà, ha deciso che si sarebbe ritirato e sarebbe tornato in Italia. Da quando Eva Henger ha parlato, però, per Francesco Monte non c’è stata più tregua. Tutti sembravano e sembrano essere interessati solo ed esclusivamente a questa storia della droga. A Monte non va giù. Non crede possibile che la gente possa essere tanto interessata a una storia come questa. Falsa per di più. Già perché Francesco ha ribadito più volte di aver fumato solo ed esclusivamente tabacco, mai droga. All’inizio si era parlato di un possibile confronto tra lui e la Henger durante una delle dirette dell’Isola dei Famosi. Ma la cosa ormai è impossibile. Anche perché la vicenda della “canna” si risolverà in tribunale. Continua a leggere dopo la foto

Nel frattempo, però, si è anche parlato della possibilità che Monte ritorni sull’isola. L’idea era stata lanciata da Alessia Marcuzzi che, romanticona, aveva pensato che sarebbe stato bello che Francesco facesse una sorpresa a Paola. Ma quindi partirà? Monte ha risposto a tutte le domande sul numero di Chi che sarà in edicola mercoledì 21 febbraio 2018. “Accendo la tv o leggo alcuni giornali e sembra che io sia un protagonista ‘sempre presente’ di un qualcosa che possa decidere le sorti dell’Italia! Bisognerebbe ritrovare equilibrio e sorrisi”, ha detto Francesco. “Non per me, non per la mia vicenda, che verrà discussa in altre sedi; ma per chi lavora, per chi ha delle famiglie da mantenere grazie all’opportunità che ‘L’Isola dei famosi’ offre, per i telespettatori da casa, che, credo, cerchino relax e risate, per gli stessi naufraghi rimasti in gioco. Ma pur di parlare, per fare share, si è disposti a... vendere l’anima al diavolo”. Continua a leggere dopo le foto

E cosa ha avuto da dire riguardo Eva Henger cioè la donna che lo ha accusato e che gli ha rovinato il gioco (e non solo)? “Ho letto su Chi le dichiarazioni della signora Henger che mi avrebbe perdonato, se io avessi chiesto scusa. Sorrido. E dico: andiamo avanti, ma ognuno per la sua strada. Per me ‘L'Isola’ e i teatrini che ne conseguono sono un capitolo chiuso da settimane” ha fatto sapere l’ex tronista. Ma lo rivedremo sull’Isola? Tornerà in Honduras per abbracciare la sua “fiamma” Paola di Benedetto? “Penso a Paola. Tifo per lei. E sto iniziando a immaginare come sarebbe vivere la vita reale. Ed è un pensiero bello, fisso, costante. La aspetto. O se mi invitano, andrò a prenderla quando uscirà. Mal che vada gli studi sono a Milano, saprò dove farmi trovare”. Però, in Honduras, Monte non torna. “Ringrazio Alessia Marcuzzi per l’invito o per l’auspicio. Ma no. A Chi confermo che non succederà. Gli animi sempre bollenti di chi ha pensato che io potessi andare, ora si possono tranquillamente spegnere. Sorridete!”. Addio, quindi. Monte non metterà più piede sull’Isola. E il sogno degli spettatori romantici si infrangeNon poteva mancare un riferimento alla sua ex, Chechu. Si pensava addirittura che tra i due fosse risbocciato qualcosa. Già perché quando Staffelli aveva consegnato a Monte il Tapiro d’oro lui, guarda caso, era proprio sotto casa di Chechu… A Chi spiega tutto: “Ero appena uscito da un incontro di lavoro. L’agenzia con la quale ho fatto un colloquio, tra le più celebri in Italia e conosciuta da tutti, ripeto ‘da tutti’, nell’ambiente, ha un ufficio che dista pochi metri da casa di Cecilia. Il ‘caso’, fortuna, succede che mi hanno beccato. Mi dispiace se ho creato problemi a Cecilia. Ma so che lei è intelligente e avrà capito. Le voglio bene”.

“Va contenuta”. Detto Fatto, arriva Ignazio Moser e il pubblico esulta. Ma, appena si parla di Cecilia Rodriguez (che non è con il suo fidanzato), Caterina Balivo si ritrae. Che succede? Probabilmente è arrivato il messaggio sbagliato. Ahia