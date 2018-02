Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli e l'ufficializzazione nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari è pronta a voltare pagina e lo fa in modo davvero particolare. L'opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di togliersi questi panni e di indossarsi dei nuovi: quelli di tronista (come già aveva fatto in passato). L'annuncio è stato dato direttamente in puntata, con la stessa Tina che ha spiegato di accettare corteggiatori dai 50 agli 80 anni. Maria De Filippi ha colto subito la palla al balzo: ''Dobbiamo fare un appello. Tu, Tina, sei tornata single. Chi vuole venirti a corteggiare, noi lo accoglieremo''. E difatti, a differenza degli altri troni, chiunque si presenterà come corteggiatore della vamp romana, non dovrà fare alcun casting ma sarà subito selezionato per partecipare alla puntata. ''Presto verrà aperto un forum dedicato a Tina, dovrà essere compilato e chiunque scriverà, non c'è bisogno che passi il casting, entra direttamente in puntata", ha spiegato la conduttrice, spiegando che per i corteggiatori di Tina è stato fatto uno strappo alla regola, che invece prevede un casting. (Continua a leggere dopo la foto)

''Accetto corteggiatori dai 50 agli 80 anni", ha detto Tina durante la puntata di Uomini e Donne. Tantissimi sono stati i fan che volevano l'opinionista sul trono con la speranza che potesse nascere qualcosa tra lei e Giorgio Manetti, cavaliere del trono senior. Anzi, si vociferava che i due avessero una relazione segreta, cosa che è stata subito smentita da loro stessi. Infatti, il cavaliere fiorentino continua a frequentare e a corteggiare le sue dame come ha sempre fatto. L'amore fra Chicco (Kikò) Nalli e Tina Cipollari è giunto al capolinea dopo 13 anni di matrimonio e l'hair-stylist, raggiunto telefonicamente da Alex Achille di Radiochat.it, ha voluto precisare che la separazione è stata consensuale e la scelta ponderata e presa in piena tranquillità. (Continua a leggere dopo le foto)

''Da un po' di tempo le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli, poi da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci. Al momento siamo separati in casa - ha detto ancora Chicco Nalli - e fortunatamente posso ancora stare vicino ai miei tre figli: Mattias di 14 anni, Francesco di 11 e Gianluca di 10 che pur non accettando di buon grado la decisione dei genitori, hanno finito per comprenderla". Nalli aveva voluto confermare la notizia anche sul suo profilo social: ''Vorrei confermare la notizia che ormai da tanto tempo circolava - aveva scritto - Confermo di essere single. Lo faccio sapere tramite social perché ritengo giusto che le persone che mi seguono lo sappiano in modo semplice e schietto come sono io". E aveva aggiunto: "Chiedo cortesemente di evitare messaggi non carini. Il mio matrimonio è finito in modo decoroso e con tanto rispetto''.

