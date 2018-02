Era da molto tempo che non lo vedevamo in tv e finalmente nel corso dell'ultima puntata di Che fuori tempo che fa abbiamo rivisto un mago Silvan più in forma che mai. Lo scorso 18 maggio, Mago Silvan ha compiuto 80 anni ma la sua pelle in video è risultata levigata come quella di un bebè. Sulla rete si è ovviamente scatenata tanta facile ironia, riguardo al fatto che, secondo molti utenti, il buon mago abbia compiuto una magia sul suo volto, o più semplicemente ha fatto vista a un chirurgo estetico e qualcuno sospetta che indossi anche un parrucchino. Al di là delle supposizioni maligne, guardando le foto di Silvan si nota che qualcosa è cambiato. Quello che invece è rimasto esattamente uguale è la sua abilita di prestigiatore. Ospite di Fabio Fazio, l'artista veneziano, all'anagrafe Aldo Savoldello ha tenuto banco con un gioco di prestigio che ha coinvolto un'altra ospite del programma come Antonella Elia. Dopo aver creato un'atmosfera che si può definire "magica", Silvan ha convinto la sua "aiutante" di essere in riva al mare e all'improvviso ha fatto comparire dal nulla una conchiglia, che ha lasciato in regalo ad una strabiliata Antonella Elia. (continua dopo la foto)

Silvan ha ripercorso la sua straordinaria carriera, ricordando anche la volta in cui - in diretta dal teatro Ariston di Sanremo - si rese protagonista di un gioco di illusionismo indimenticabile, nel quale fece sparire 25 persone. Prima della clip celebrativa, però, ha rifilato una stoccata alla Rai:"Mi ha dimenticato...". In una recente intervista a Famiglia Cristiana ha dichiarato di non aver mai voluto sfruttare le proprie abilità per altri fini: "Una volta mi offrirono 100 milioni di lire solo per poter mettere il mio nome su una medaglietta portafortuna. Rifiutai, perché sono un prestigiatore, non un imbroglione". Sempre a riguardo, Mago Silvan affermò di essere sempre stato contrario a medium e cartomanti. Silvan anche se lontano dalla tv da un po' rimane una delle icone della manipolazione. Non è un caso che il mago Forest abbia creato il suo personaggio sulla falsa riga del celebre illusionista e che Silvan sia stato premiato lo scorso settembre con il premio più ambito nel mondo magico, il David Devant Award. (continua dopo le foto)

Rispetto a Renzi, anche il viso di #Silvan trasmette più autenticità. pic.twitter.com/9ClOjfReqA — Ewan Roe Deer 🌟🌟🌟🌟🌟 (@DeerEwan) 20 febbraio 2018

La più grande magia di Silvan è stato sostituire il viso e i capelli di una persona più giovane di 50 anni . complimenti #silvan #chefuoritempochefa pic.twitter.com/g1RQBKtTCc — Giuseppe Latorraca (@GiuseppeLatorra) 19 febbraio 2018

La sua passione per la magia e per la precisione per la prestidigitazione inizia a sette anni, quando il piccolo Saghibù, suo nome d'arte di quegli anni, si esibisce presso l'oratorio della città. Diventa un professionista del settore ad appena vent'anni, cambiando il suo nome in Sylvan e partecipando a Primo applauso, la trasmissione di Enzo Tortora del '56. Sbarca quindi all'estero negli anni successivi, riuscendo ad attirare l'attenzione internazionale, fino a ritornare in Italia per far parte della Rai grazie alla sigla Scala Reale del '66. Un successo che gli permetterà di godere di una forte quanto improvvisa popolarità. Dal '73 e per sette anni conduce Sim Sala Bim, un programma che vede la partecipazione di diversi ospiti dello spettacolo italianoi. Numerosi inoltre i riconoscimenti internazionali e nazionali, come il David Copperfield ed il premio considerato a tutti gli effetti il Nobel della magia, il The Masters Fellowship Award, ottenuto nel 2015.

