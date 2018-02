Claudia pandolfi: età, altezza, peso, mariti, compagni e figli. Tutto sulla bella attrice romana

Ma che bella che è Claudia Pandolfi! In questi giorni stiamo apprezzando la sua bravura per la fiction “È arrivata la felicita' 2”, con Claudio Santamaria, in onda su Rai1. Non tutti lo sanno, ma l’attrice classe 1974 (43 anni), ha partecipato, quasi per caso, a Miss Italia 1991, dove viene notata da Michele Placido. Più tardi Claudia, alta 1,71 mt, esordisce sia sul grande che sul piccolo schermo, diventando ben presto una delle attrici italiane più amate e non solo per la bellezza, ma anche per lo straordinario talento. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’attrice: da alcune curiosità sul suo conto alla vita privata. In pochi sanno ad esempio che lei e Paola Cortellesi sono grandi amiche, e si scambiano messaggi in codice con dei soprannomi. Da ragazzina Claudia pensava di diventare insegnante di ginnastica artistica, disciplina che ha svolto per tutta l’adolescenza. Ha un piccolo tatuaggio a forma di scorpione sulla schiena e ha ammesso in più di un’intervista che quando era più giovane, e veniva soprannominata dai più “la fidanzatina d’Italia”, indossava molto trucco e abiti col quale non si sentiva a proprio agio. (Continua dopo la foto)

Crescendo ha capito che indossare meno trucco e portare abiti più comodi la rendeva più felice. “Tutto quello che tiriamo fuori dall’armadio è comunque una maschera. E va bene la maschera, ma almeno mi ci devo sentir comoda” ha raccontato a Grazia. A inizio 2017 ha avuto un diverbio con un paparazzo che le ha scattato alcune foto sotto casa. L’attrice ha intimato al fotografo di cancellare le fotografie, e l’uomo ha improvvisamente ingranato la marcia. L’attrice, rimasta aggrappata allo sportello, è finita in ospedale con un trauma toracico e alcune costole rotte. Il fotografo si è autodenunciato. Una famiglia d’arte: la Pandolfi ha una sorella più giovane di 10 anni, Enrica, con cui ha recitato in Ovosodo. Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice è balzata agli onori della cronaca rosa per il matrimonio lampo con l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili, lasciato a un mese dalla loro luna di miele per il DJ Andrea Pezzi. (Continua dopo le foto)

All’epoca Massimiliano Virgili rilasciò un’intervista a DiPiù, parlando della difficoltà vissuta in quei momenti: “Claudia mi piantò un mese dopo le nozze. Poi la vidi su tutti i giornali tra le braccia di Andrea Pezzi. Come se non bastasse, lei scrisse una lettera aperta sul Corriere della Sera per dire che già sull’altare pensava a Pezzi e non a me. Da quel momento per me è stato l’inferno”. Nel 2006 Claudia Pandolfi si lega sentimentalmente al cantautore Roberto Angelini da cui ha avuto il suo primo figlio, Gabriele. Dal 2014 è legata sentimentalmente al produttore Marco De Angeles, da cui ha avuto il suo secondo figlio, Tito.

