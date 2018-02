La vita sull'Isola dei Famosi può essere molto dura e lo sa bene Francesca cipriani che si è imbattuta in un incidente molto spiacevole. La naufraga ha avuto infatti un infortunio che ha interessato il suo lato B e la cosa a quanto pare ha messo in grande preoccupazione Jonathan Kashanian. Il personaggio televisivo israeliano naturalizzato italiano si è messo in ambasce proprio perché sa bene quanto la ragazza riponga grande impegno nella cura del suo corpo. È per questo motivo che, sensibile rispetto alla 'problematica' vissuta da Francesca, probabilmente di ritorno da una visita con il medico dell’Isola, le ha chiesto: “Il lato B della Kardashian italiana sta bene? Il muscolo, le protesi, sottomuscolo? So tutto sulle tue chiappe. Ho una laurea a proposito”. Francesca sorride e spiega: “C’è una contusione nella chiappa. Ho dato una bella botta, adesso c’è il liquido che deve riassorbirsi”. Preoccupata anche Rosa Perrotta, alla quale la Cipriani ribadisce: “Ho riportato una contusione interna”. Insomma grande preoccupazione per la Cipry che ha preso proprio una brutta botta. (continua dopo la foto)

Sugli interventi di chirurgia estetica della Cipriani se ne sono dette tante. Il naso ha subito un'aggiustatina e come tutti sanno la sua decima di reggiseno non è proprio tutta farina del suo sacco. Ma anche il sedere a quanto pare è stato aiutato. D'altra parte l'ex pupa non fa mistero, quella che è oggi è esattamente ciò che voleva essere e ne va più che fiera. La naufraga di questa edizione dell’Isola dei famosi si è sottoposta a ben due interventi chirurgici mirati ad aumentare le misure del suo lato B. Nel 2011 fece sapere addirittura di avere denunciato il chirurgo che l’aveva operata in seguito ad alcune complicazioni.





Pare che una delle due protesi impiantate fosse sensibilmente scesa rispetto al punto in cui era stata applicata, provocando alla Cipriani una grave disarmonia. Tra Jonathan e Francesca è nata una bella amicizia all’Isola dei famosi. Sempre insieme, infatti, i due hanno commentato la lite avvenuta tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta come se fossero due spettatori in procinto di sedersi in poltrona per assistere a una rappresentazione. “Cosa ti sei persa…” ha detto Jonathan alla collega che non aveva assistito al litigio in questione.

