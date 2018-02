Francesco Monte non è più un naufrago dell'Isola dei Famosi. Ha abbandonato il gioco dopo poche settimane perché a suo avviso le accuse di Eva Henger del presunto uso di marijuana al reality è meglio affrontarle nelle sedi opportune. E così l'ex tronista di Uomini e Donne, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e ora ex concorrente dell'Isola, è tornato in Italia lasciando in sospeso il flirt, appena iniziato, con la bella Paola Di Benedetto, ex (a proposito) Madre Natura di Ciao Darwin. Ha però fatto sapere di seguirla, di fare il tifo per lei e, soprattutto, di aspettarla. Ma se Monte è sembrato davvero interessato a frequentarla ancora, la naufraga ha dato l'impressione di averlo già dimenticato. "Lo saluto", ha detto fredda a Daniele Bossari, l'opinionista che le ha ripetuto le parole di Monte in diretta, dopo il video messaggio di Francesco che, come detto e ridetto, non ha voluto essere presente in studio durante la scorsa puntata. Tutto già finito, quindi, tra loro? In attesa di scoprire se Monte tornerà o meno in Honduras per farle una sorpresa, come si mormora ultimamente, sulla faccenda è intervenuto l'ex di lei, Matteo Gentili. (Continua dopo la foto)

Matteo, professione calciatore, è stato ospite di Pomeriggio 5, il salotto tv di Barbara D'Urso che, come ogni giorno, dà molto spazio all'Isola dei Famosi. L'argomento cardine, in realtà, era il presunto nuovo flirt della bella Paola. Sì, per chi non seguisse il reality con costanza, pare che ultimamente, in assenza di Monte, la Di Benedetto si stia consolando con Marco Ferri, il figlio dell'ex calciatore e storico difensore dell'Inter Riccardo e, anche lui, ex protagonista di Uomini e Donne, il programma che ha lanciato Francesco. Non c'è stato nulla di fisico, intendiamoci. Forse è solo una bella amicizia, scrive il settimanale Oggi, che lancia il gossip di questa liason, ma molti hanno notato molta complicità tra i due, risate, alleanze e piccole attenzioni, soprattutto sul cibo. (Continua dopo le foto)

Matteo Gentili non sa se questo flirt si concretizzerà presto ma ha notato che la Di Benedetto ha salutato in maniera piuttosto fredda Francesco. "Pensavo fosse più presa. L'ho vista piuttosto fredda nell'ultimo saluto - ha detto il difensore della Carrarese – Ma forse laggiù si è troppo lontani dalla realtà…". Matteo ha poi sottolineato di non essere più interessato a lei dopo il breve ritorno di fiamma dello scorso gennaio. "Io in Honduras? Non mi interessa farle una sorpresa. Non devo fare più nulla per lei", ha chiarito Matteo. E poi ha aggiunto, lasciando uno spiraglio: "Se vuole, al suo ritorno sarà lei a cercarmi…".

