Non c'è nulla da stupirsi di fronte alle intemperanze di Tina Cippolari. L'opinionista di Uomini e Donne è ormai solita dare il meglio di sé, offrendo spettacolini decisamente poco dignitosi. Ultimamente anche Maurizio Costanzo si è lamentato dei suoi modi esagerati. Il marito di Queen Mary se l'è presa anche con Gemma Galgani, rea - a suo dire - di essere partecipe di quel teatrino trash che in queste settimane sta caratterizzando la trasmissione di Canale 5. Ma oggi il pubblico di Maria De Filippi ha assistito ad un vero e proprio colpo di scena. La ormai prossima protagonista del parterre femminile del trono over ha regalato l'ennesimo momento terrificante e questa volta la sua ira non era rivolta contro la dama di Torino. Nella puntata in onda oggi, 19 Febbraio 2018, la donna ha dato sfogo a tutta la sua rabbia contro la corteggiatrice di Nicolò Brigante, Marta Pasqualato. La ragazza è tornata per provare a fare pace con il tronista dopo la segnalazione arrivata la scorsa settimana. Per lei le cose si erano messe maluccio e ha fatto di tutto per recuperare la situazione. (continua dopo la foto)

E infatti, nessuno sembra riuscire a credere alla ragazza. La maggior parte delle persone è convinta che la corteggiatrice non sia sincera, il tronista in primis ha dichiarato di non riuscire più a fidarsi di lei. Marta ha continuato ad affermare la sua posizione nei riguardi della segnalazione arrivata sul suo conto e a quel punto è intervenuta Tina Cipollari che alla fine non si è più tenuta. L’opinionista di Uomini e Donne è convinta che la ragazza si sia preparata tutto e abbia cercato di prendere in giro tutti i presenti. Di fronte all’insistenza della Pasqualato, l'ex moglie di Chicco Nalli ha perso le staffe nel vero senso della parola e ha iniziato ad urlarle contro. Le frasi andate in onda su Canale 5 erano un continuo bip, la cipollari è arrivata a dire alla ragazza che ha la "faccia di mer**" ) e altro, tanto che i telespettatori non hanno potuto fare a meno di non commentare l’accaduto.

#Marta che osa mettersi contro LA REDAZIONE 😒😱#uominiedonne — Marta Pozzan (@MarthaMartika) 19 febbraio 2018

Stava provando a giocarsi la carta del pianto ma non le escono nemmeno le lacrime! Gatta morta è falsa come le Louis Vuitton del mercato! #marta #uominiedonne — Ross 🦄 (@superross_erre) 19 febbraio 2018

Dopo la scenata della Cipollari, Marta si è messa a piangere. Inizialmente ha provato a contrastare l'aggressività di Tina, ma poi è crollata. In tutto ciò, Maria De Filippi ha cercato di far capire a Tina che stava sbagliando e che non era giusto urlare quelle parole contro la corteggiatrice, ma il pubblico ha mostrato di essere dalla parte dell’opinionista. Su Twitter sono arrivati innumerevoli commenti pro-Cipollari. Sono davvero tanti quelli che hanno dichiarato di adorare la donna e i suoi scleri. In molti hanno anche rivelato di aver sentito la mancanza degli show super trash dell’opinionista. Insomma, una cosa è certa…. più Tina si arrabbia e urla e più i fan di Uomini e Donne la amano, nonostante il pensiero di Maurizio Costanzo.

