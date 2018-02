Pochi giorni fa, a causa di un ritardo nel passare la linea allo studio, durante il programma Mattino 5 Federica Panicucci ha espresso la sua opinione con parole poco gentili riguardo il collega Francesco Vecchi. Le parole della conduttrice sono state dette durante il fuorionda, che però Striscia la notizia ha pizzicato, consegnando tra l'altro un tapiro ad entrambi. Questi i fatti: Vecchi sta conducendo in studio un dibattito sulle contestazioni a Giorgia Meloni, a Livorno e, come si dice in gergo 'sfora'. Lei chiede la linea alla regia. Ma lui sta ancora concludendo. ''Ma ragazzi, ragazzi non chiudono più? Ma ragazzi, non chiudono... Ma so' scemi? Non mi rispondono nemmeno dalla regia... Che m*rde! Ma cosa fanno? A me non frega un ca*zo, deve chiudere''. Queste le prime parole della Panicucci che Striscia manda in onda. Ma non è finita. Continua: ''Guarda che è veramente un figlio di buona donna, questo qua... Te lo dico io. No, a me non me ne frega un ca*zo però oggi eh... Non me ne frega un ca*zo! Io te lo dico, questo è un cretino! Se tu gli dici che deve chiudere, deve chiudere. Ma dai, ma dai, ma non esiste, ma dai, ma dai...''. Appena prima di andare in pubblicità Vecchi, che sa benissimo di aver sforato, chiede pubblicamente scusa a Federica per essersi dilungato ma la Panicucci non la prende comunque bene e rispedisce le scuse al mittente. (Continua a leggere dopo la foto)

''Quando a settembre sarai a casa tua vedrai che ti dispiacerà un po' di più. Testa di c**zo, io i miei minuti li voglio recuperare, non mi rompessero il c**zo… Ho chiamato Daniela, ho chiamato Dario… Mi è girato il c**zo pesantemente! (…) Uno si fa il c**o così e poi non io non posso dare in onda le cose!'', ha detto la conduttrice. La puntata di giovedì si è aperta con le pubbliche scuse della Panicucci: ''Ieri sera è andato un fuorionda in cui credo di non averti risparmiato nulla. Mi sono arrabbiata talmente tanto che te ne ho dette di tutti i colori. Sono umana, dico parolacce, succede di arrabbiarsi con un collega. L'importante è chiarirsi. Io chiedo scusa, ho sbagliato, spero che accetterai le mie scuse'. Fredda e diplomatica era stata, invece, la risposta del giornalista di Mediaset: ''Io le accetto, ma sarei falso a dire che non ci sono rimasto male. Nella tv in diretta, Federica, può succedere di sforare''. (Continua a leggere dopo le foto)

Francesco Vecchi: Posso ringraziare la tantissima gente che mi ha scritto questo weekend tanti messaggi di stima e di affetto

Federica Panicucci: Mi sono scusata con te, più di così...

(#mattino5 - 19.2.2018) ⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/xg4IyWmMN0 — LALLERO (@SeeLallero) 19 febbraio 2018

Nonostante le scuse si continua a respirare un'aria di forte tensione nello studio di Mattino 5. Archiviato (più o meno) il fuori onda il clima fra i due padroni di casa non sembra dei migliori. Anche la puntata di lunedì 19 febbraio si è aperta con uno scambio di battute piccate. "Perdonami Federica, - ha detto il giornalista interrompendo la Panicucci - posso ringraziare la gente da casa che mi ha scritto in questi giorni messaggi di affetto e di stima? Mi hanno incoraggiato, quindi li ringrazio e basta perché mi sento in dovere di farlo". La Panicucci, che evidentemente non era a conoscenza dei ringraziamenti in diretta da parte di Vecchi, ha cercato di tagliare corto: ''Francesco è giusto, ma come sai mi sono scusata più volte con te. Più di così. Sono veramente mortificata e ne approfitto per ridirlo ora. Ma adesso cominciamo''. Anche questa volta il web non ha perdonato la bionda conduttrice, rea di aver, ancora una volta, risposto in malo modo al collega.

