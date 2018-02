Si chiama Francesco ed è il figlio che Alba Parietti ha avuto da Franco Oppini. È il suo unico figlio e la showgirl con lui è molto apprensiva. Diciamo opprimente? Diciamolo. In che senso è opprimente? Nel senso che è capace di chiamare il figlio anche 10 volte in un giorno, tanto per farvi capire. E Francesco non è affatto un ragazzino, è un uomo. Grande, grosso, vaccinato. Però quando una mamma è apprensiva, è impossibile fermarla. A meno che non ci si mettano di mezzo Le Iene… Cioè? Cioè quelli della trasmissione, con la complicità di Federica Panicucci, hanno organizzato uno scherzo ad Alba Parietti. Si è trattato di uno scherzo pesante che ha stordito non poco la Parietti. Come sono andate le cose? La scusa è la partecipazione a Mattino 5: durante la puntata si parla del rapporto tra genitori e figli e la Panicucci ha invitato la Parietti con il figlio. Così i due partono insieme alla volta degli studi televisivi. Nell’auto, però, ci sono le telecamere nascoste. Alba non si accorge di nulla. Madre e figlio vanno in trasmissione poi, quando si mettono in auto per tornare a casa, Francesco fa finta di avere problemi con il lavoro. Allora si innervosisce. Continua a leggere dopo la foto

A un certo punto si ferma a una stazione di servizio e dice alla madre di dover andare al bagno. Solo che poi sparisce nel nulla. Alba aspetta e aspetta poi inizia a preoccuparsi. E lo chiama. Ma il telefono squilla a vuoto: Francesco non risponde. Lei è terrorizzata e va nel panico. Così scende dalla macchina, entra nel bar e nel bagno e a tutti chiede informazioni sul figlio. Ed è a quel punto che riceve le risposte peggiori che poteva immaginare. È chiedendo informazioni alla gente che era al bar che scopre che il figlio è stato capace di tutto. Cosa ha fatto? Beh, faremmo prima a dire cosa non ha fatto… Ha imprecato contro di lei davanti alle persone nel bar, insultato una mendicante e aggredito un uomo vestito da coniglio che stava raccogliendo offerte per beneficenza. Continua a leggere dopo le foto

La Parietti non riesce a credere che suo figlio sia stato capace di tutto questo ed è basita. Poi intervengono anche due volanti della Polizia e lo scherzo rischia di saltare. Ma la Parietti è fuori di sé e alla fine le svelano che quello era tutto uno scherzo. La reazione quando rivede il figlio è da Oscar. Riuscite a immaginare quanto possa arrabbiarsi dopo quel crepacuore che ha rischiato? Però, per hi lo scherzo lo ha visto, è stato davvero molto divertente… Un po' meno, lo immaginiamo, è stato subirlo… Anche perché il gioco è bello quando è corto…

