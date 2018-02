E dopo Rodrigo Alves, il Ken umano, Barbara D'Urso accoglie la versione italiana. Angelo Sanzio, al secolo Angelo Giuseppe Capparella, 28 anni e nato e cresciuto a Civitavecchia, è stato ospite nel salotto tv di Carmelita, a Domenica Live, e raccontato al pubblico di Canale 5 il percorso di trasformazione che, grazie anche all'aiuto dell'amica Antonella Mosetti, gli vale ora l'appellativo di Ken umano italiano. Ma anche prima di diventare popolare sulla scia del più noto Rodrigo Alves, Angelo era conosciuto nel mondo dello spettacolo per le sue creazioni: profumi che hanno conquistato personaggi del piccolo e grande schermo, come la Mosetti e Maria Grazia Cucinotta. Il processo di trasformazione di Angelo va avanti ormai da 7 anni. Ha infatti iniziato a ritoccarsi all'età di 21 anni, cominciando dapprima con interventi poco invasivi di medicina estetica per poi passare a quelli di vera e propria chirurgia plastica. Al momento è a quota 5 operazioni: ha rifatto naso, labbra, zigomi, mento e si è sottoposto a un trapianto di capelli a Instanbul, in Turchia. Prossimamente, ha detto nella penultima ospitata a Domenica Live, il Ken umano italiano ha intenzione di tornare in sala operatoria per un intervento ai glutei. (Continua dopo la foto)

A Barbara D’Urso, a Domenica Live, ha ammesso senza titubanze che alla base della sua decisione di cambiare il suo aspetto c’era la voglia di diventare un personaggio riconoscibile e lavorare nel mondo dello spettacolo: "Io lavoro e pago da solo i miei interventi. Adesso mi sento molto più sicuro. Ho dato un valore aggiunto al mio viso. Labbra enormi? Sono bellissime, me le invidia il mondo. Non vado in vacanza, non esco con gli amici o il sabato sera perché lavoro sempre, produco profumi. Ho fatto questi interventi mirati anche per poter lavorare nel mondo dello spettacolo. Mi sono creato un personaggio che mi viene riconosciuto dalla televisione e in Italia, in generale". A quel punto, però, Barbara lo ferma: "Non facciamo passare il messaggio che per lavorare in tv bisogna stravolgersi perché non è così". (Continua dopo le foto)

I genitori di Angelo non erano e non sono d'accordo con questa trasformazione che gli ha già stravolto i connotati. In studio, a Domenica Live, c'era anche mamma Mary, che ha fatto sapere di non avere apprezzato la decisione del figlio: "Io sono contraria alla chirurgia. Madre natura non gli ha tolto niente, ma lui mi ossessiona. In età adolescenziale, anche l'acne lo spaventava. Da lì ha cominciato: il naso, i capelli, le labbra. Gli dico sempre che non lo riconosco". E in effetti... Basta guardare le sue foto pre chirurgia, quando non aveva ancora iniziato il percorso che l'ha poi portato a essere ribattezzato come il Ken umano italiano, per rendersi conto di quanto Angelo abbia stravolto il suo aspetto.

