Perché Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, non è più stato ospite di Pomeriggio 5 e Domenica Live dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi? Ferri corti con Barbara d'Urso.? La conduttrice napoletana ha preferito dare più spazio a Eva Henger anziché a Monte? Macché! Francesco ha semplicemente rifiutato tutti gli inviti di Barbarella. È stata la stessa d'Urso a rivelarlo nell'ultima puntata del talk domenicale. Barbara ha confidato di aver invitato più e più volte Francesco nel suo studio dopo che è scoppiato il canna-gate. Monte ha però sempre rifiutato, come del resto aveva già anticipato sui social network. Appena rientrato in Italia il giovane tarantino si è concesso solo un'intervista a Verissimo e poi ha scelto di mantenere un profilo basso.

"Io l'ho invitato più volte, ma lui ha sempre rifiutato. Sa bene che questa è casa sua e quando vuole siamo qui" ha fatto sapere Barbara d'Urso a Domenica Live. La presentatrice non è apparsa arrabbiata, come invece è successo in passato con le mancate ospitate di Cecilia e Jeremias Rodriguez ma anche di Ignazio Moser. La dottoressa Giò capisce bene la situazione e lo stato d'animo di Francesco Monte e, nonostante la presenza settimanale di Eva Henger a Domenica Live, continua a concedere al ragazzo il beneficio del dubbio.

Lontano da interviste e talk, Francesco Monte ha ripreso a fare serate in discoteca. Ogni volta è un vero e proprio trionfo per l’ex tronista di Uomini e Donne, che viene acclamato da fan e sostenitori in ogni parte d’Italia. Non solo: finalmente Monte debutta come attore. Dal 18 febbraio è ogni domenica sera in tv con la fiction Furore 2, dove recita accanto a Massimiliano Morra e Adua Del Vesco.

