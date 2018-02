Una notizia che piacerà a molti che servirà per dare speranza a tanti. L’edizione 2018 di Ballando con le stelle è pronta a partire e, tra i ballerini, spunta un nome importante, quello di una ragazza che nel corso degli anni ha dovuto lottare per riaffermare il suo diritto di vivere e la sua dignità di donna. Parliamo di Gessica Notaro la giovane riminese ex concorrente di Miss Italia sfregiata con l’acido dell’ex, condannato in primo grado a 10 anni. A rivelarlo è Altro Spettacolo.it. Una storia, quella di Gessica, che ha commosso l’Italia. Era la sera del 10 gennaio di un anno fa quando l'ex fidanzato capoverdiano la aspettò sotto casa per gettarle sul volto liquido corrosivo, quello che si usa per sgorgare i rubinetti. Una bottiglia intera per sfigurare la ragazza finalista di Miss Italia, che riporta gravissime lesioni al volto e a un occhio.

I due si erano incontrati nel delfinario di Rimini, dove lei ammaestrava leoni marini e lui era tuttofare. Quando lo ha lasciato, lui ha perso la testa: sms, appostamenti e scenate; tanto da essere denunciato per stalking. (Continua dopo la foto)

"Mi disse 'me la pagherai, ti rovinerò la vita senza toccarti con un dito'" ha raccontato Gessica qualche mese fa, durante il processo, ricordando la sera che le ha cambiato la vita."Quello che ho vissuto quella sera non lo potrò mai scordare. Ha segnato la mia vita" afferma ora la giovane in un'intervista al 'Resto del Carlino'. "Ci sono persone che hanno cominciato a seguirmi e a minacciarmi". Tra queste, "alcuni sono squilibrati e altri sono gli ex delle donne che si sono rivolte a me per chiedermi aiuto, perché picchiate e vittime di stalking". Una storia in cui ora si intravede un barlume di luce. A Ballando con le stelle la aspettano a braccia aperte.





Di ora in ora e di giorno in giorno qualche spifferata arriva, quindi ecco gli ultimi aggiornamenti. AltroSpettacolo.it e il blog di Davide Maggio hanno rivelato il nome di Cesare Bocci, attore in numerosi film e fiction (in primis "Il Commissario Montalbano", dove interpreta Mimì Augello). Altro Spettacolo.it dà in anteprima il nome di Don Diamont, l’attore che nella soapopera "Beautiful" interpreta Bill Spencer jr.. Faranno parte del cast le attrici Nathalie Guetta (Natalina di "Don Matteo"), Stefania Rocca ed Eleonora Giorgi, il surfista Francisco Porcella, il costumista di "Detto Fatto" Giovanni Ciacci e l’attore Massimiliano Morra. La prima puntata andrà in onda sabato 10 marzo. Nei giorni precedenti ci saranno degli speciali ad hoc, in onda alle 14 su Rai1 al posto di "Zero e lode".

Ti potrebbe interessare: Terremoto a Ballando con le Stelle: la clamorosa novità che ha spiazzato gli spettatori del programma condotto da Milly Carlucci. Polemiche, rinvii, applausi. Una scelta che farà discutere parecchio in ogni caso (di sicuro coraggiosissima)