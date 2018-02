Se la situazione in Honduras è calda, in Italia è a dir poco rovente. Non bastava la lite tra Francesco Monte e Eva Henger ad agitare gli animi, adesso a puntare il dito è Nadia Rinaldi, l’attrice che, proprio con Monte fu protagonista di un’animata discussione. Durante la sua intervista a Verissimo ha parlato della sua esperienza nel reality e di fatto ha puntato il dito contro un gruppetto di naufraghi facendo accuse precise: "Sono i quattro dell'orsa maggiore, una associazione quasi a delinquere". A questo punto decide di rincarare la dose e va all'attacco: "Loro hanno creato un gruppo dentro un gruppo, se rimarranno loro sarà l'isola dei forse saranno famosi". Poi parla di Francesco Monte che l'ha nominata: "Prima mi sembrava basso, ma quando l'ho incontrato dal vivo era molto bello. Mi stava simpatico. Una notte ha avuto un sogno bruttissimo e ha nominato la madre, poi ho saputo che era morta".

Adesso Monte come detto è alle prese con le polemiche legate al caso del presunto Spinello. E a questo va aggiunto anche un ritorno di fiamma per la Rodriguez come hanno mostrato le telecamere di Striscia. (Continua dopo la foto)

Per Monte forse il ritorno è stato più faticoso della partenza e adesso non si esclude un suo ritorno all'Isola. Sulla storia del presunto spinello così si era espressa Nadia: “Eva non è una persona che va alla ricerca di popolarità, giocando su notizie false, ma non credo che Francesco faccia abitualmente uso di certe sostanze. Non posso contraddire, né confermare. Non dico che Eva sia bugiarda. Se ha detto la verità, posso solo dire che ha sbagliato il momento. Ho visto che Francesco era l’unico a fumare il tabacco, ma non posso dire di averlo visto fare uso di marijuana. Non ho condiviso la decisione di Eva Henger di denunciare Francesco Monte in diretta, non in un programma di intrattenimento guardato anche da ragazzi.





Avrebbe potuto denunciarlo al suo rientro”. E ancora: “Se è convinta di quello che ha visto, è giusto che vada avanti ed è giusto che lui si sia ritirato per difendersi. Credo che sia ancora più giusto che la cosa resti tra loro, senza coinvolgere gli altri. Non è corretto metterci quasi alla gogna, come se dovessimo schierarci”. La storia, comunque, sembra tutt’altro che chiuso. Staremo a vedere cosa succederà.

