Da una parte Francesco, dall’altra Antonella. Erano stati protagonisti tempo fa a C’è posta per te e ieri sono tornati alla corte di Maria De Filippi. A scrivere, stavolta, è stato il trentenne di Napoli, desideroso di riconquistare la fiducia della famiglia di Antonella. Il ragazzo ha infatti tradito più volte Antonella che, in un atto di estrema fiducia, ha perdonato subito il fidanzato al contrario dei uoi genitori che non hanno fatto lo stesso. Così Francesco ha chiesto il loro perdono. La bionda napoletana è andata contro la sua famiglia pur di continuare a stare con Francesco, tra l’altro già padre di due figli e con un matrimonio fallito alle spalle. Come si evince dall’account Facebook, i due non si sono lasciati. Antonella e Francesco hanno addirittura un profilo in comune sui social network, dove postano numerose foto insieme. Non mancano cuori e dediche nonché selfie di baci appassionati. Insomma, tra i due procede tutto a meraviglia, nonostante i problemi del passato. Anche con i genitori visto che, dopo una titubanza iniziale, hanno aperto la busta e si sono riconciliati con Francesco. (Continua dopo la foto)

Duri i commenti delle rete. “Bisogna avere una bella faccia tosta x presentarsi e scusarsi..... Non esiste, non c é nessuna giustificazione ad un comportamento così sleale e irrispettoso. Scappa viaaaaa sei giovane e bella, questo ti darà solo dispiaceri e delusioni!!!!! X carità!...”. E ancora:“Da prendere a sberle e pure sonore.... genitori troppo accondiscendenti hanno fatto finta di arrabbiarsi di essere indignati Ma che poi alla fine hanno ceduto come dei bambocci l'unica ad essere stata giusta è stata la sorella che è uscita..... lei una ragazza senza dignità senza amor proprio infantile e imbecille Altro che amore!!!”.





“Il padre gli ha detto tu sei un immaturo devi prima crescere , e non volevano aprire la busta ne i genitori ne le sorelle e lei ha risposto se mi chiede di andare a vivere con lui io vado ,apri la busta e quei poverino hanno accettato per amore della figlia”. Ma c’è anche chi li difende: “Io ho una amica che ha subito le medesime pressioni famigliari da quando aveva 16 anni. Ogni ragazzo che portava a casa non andava bene. Oh certo, veniva "accettato" ma sempre con PALESI CRITICHE che minavano il rapporto della figlia. Bene alla fine è arrivato quello che andava bene ai genitori, lavoro fisso, casa, buona famiglia lo ha sposato e...il matrimonio è durato tre anni!”

