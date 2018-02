Il trono classico di Uomini e Donne ci regala sempre nuove emozioni, grazie anche a Nilufar Addati. Durante la scorsa stagione ha partecipato al programma come corteggiatrice di Mattia Marciano e si è auto-eliminata quando si è accorta che il suo interesse nei confronti del tronista non era del tutto corrisposto. Nilufar, figlia di madre iraniana e padre napoletano, ha 19 anni ed è nata a Pozzuoli. Frequenta il primo anno di Scienza della comunicazione e da grande le piacerebbe diventare una giornalista enogastronomica. Durante le ultime puntata c'è stato un corteggiatore che ha colpito la giovane tronista. Si tratta di Stefano Guglielmini, imprenditore e proprietario insieme alla famiglia dell'hamburgheria ''50kalo'' a Napoli. Il giovane abita nella stessa città della Addati e, in passato, avrebbe già avuto modo di conoscerla. Allora perché ha dovuto scendere le scale di ''Uomini e Donne'' per corteggiarla e non lo ha fatto prima? Perché non ha sfruttato le amicizie in comune per contattare la ragazza? (Continua a leggere dopo la foto)

I rumors sono parecchio insistenti e i fan del programma hanno molti dubbi sulla conoscenza tra i due ragazzi. Ad insospettire i telespettatori sarebbe stato il fatto che Nilufar, in passato, aveva già conosciuto il ragazzo e lui avrebbe potuto tranquillamente decidere di corteggiarla fuori. E sui social è stato notato un atteggiamento molto ambiguo da parte della amiche della giovane, eccessivamente entusiaste di questa conoscenza, arrivando a commentare il profilo del ragazzo in maniera molto insistente. Ad alimentare questi rumors, inoltre, pare siano state le stesse amiche di Nilufar in questi giorni. Sul sito newsued.com infatti è possibile prendere visione di un video condiviso dalla pagina Instagram ''giordanoenilufar_'', caricato sui social da un'amica di Nilufar. (Continua a leggere dopo la foto)

La stessa ragazza poi, pare avrebbe più volte commentato le foto di Stefano Guglielmini, palesando in questo modo la sua preferenza per il ragazzo. Insomma, la polemica è appena iniziata e molti fan del programma di Uomini e Donne stanno iniziando a porre domande alla tronista e al suo corteggiatore. Metà partenopea, metà iraniana, Nilufar si è fatta notare nel corso della stagione 2017/2018 di Uomini e donne, dove ha corteggiato Mattia Marciano. Da subito ha conquistato la simpatia del pubblico grazie alle sue battute al vetriolo e a una genuinità che poche volte è stata riscontrata nei protagonisti del programma della De Filippi.

Uomini e Donne, Nilufar è già stregata. Ma voi l’avete riconosciuto? Ora è un corteggiatore, ma l’abbiamo visto in altri panni in tv. E se la tronista ‘di ghiaccio’ ha gli occhi a cuoricino, gli altri suoi pretendenti sono già sul piede di guerra