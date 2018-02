La nuova puntata di Verissimo, dopo Ficarra e Picone e Rocio Morales, continua con una lunga intervista a Nadia Rinaldi. L'attrice reduce dall'esperienza al talent di Canale 5, l'Isola dei Famosi ha avuto modo di dire la sua sullo scandalo che ha colpito Francesco Monte dopo le parole della naufraga Eva Henger. Tuttavia Nadia Rinaldi, nel corso della sua ospitata ha avuto anche modo di parlare della sua famiglia, e in particolare di suo figlio Riccardo che si è visto come ospite dello show e che è diventato in breve tempo uno degli idoli del web. Non solo. L'attrice romana ha fatto una rivelazione su Francesco Monte. L'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha fatto un sogno, un sogno che lo ha turbato e che si dimenava durante la notte, facendo preoccupare parecchio la Rinaldi e tutti gli altri concorrenti del reality show. ''Ha sognato la madre, è stato davvero male. Eravamo tutti preoccupati per lui'' ha spiegato Nadia Rinaldi a Silvia Toffanin. Solo in quell’occasione l’attrice ha scoperto che Francesco Monte ha perso la madre qualche anno fa, quando aveva poco più che venti anni. (Continua a leggere dopo la foto)

"Solo grazie a Maria De Filippi sono riuscito a superare questo dolore. - aveva raccontato Monte in un'intervista - Lavorare con lei mi ha aiutato a distrarmi e non pensare al lutto. Nei confronti di Maria provo un amore speciale. Soprattutto perché mi è stata vicina in un momento particolarmente difficile della mia vita. Ovvero la morte di mia mamma. L’ho persa nel periodo in cui partecipavo al programma e per questo mi sono allontanato per un po' dal video. La redazione mi ha sempre incoraggiato. E ho ripreso così la mia avventura in tv. Per questo Maria è come se fosse una zia." Qualche giorno fa, intercettata da Striscia la Notizia l'attrice ha spezzato una lancia a favore di Francesco Monte, smentendo l’illazione secondo cui avrebbe portato sull’isola della marijuana. Nello specifico la Rinaldi aveva in parte smentito le dichiarazioni di Eva Henger parlando di semplice tabacco. (Continua a leggere dopo le foto)

"Non posso contraddire, né confermare. Non dico che Eva sia bugiarda. Se ha detto la verità, posso solo dire che ha sbagliato il momento. Ho visto che Francesco era l'unico a fumare il tabacco, ma non posso dire di averlo visto fare uso di marijuana. Avrebbe potuto denunciarlo al suo rientro. Se è convinta di quello che ha visto, è giusto che vada avanti ed è giusto che lui si sia ritirato per difendersi. Credo che sia ancora più giusto che la cosa resti tra loro, senza coinvolgere gli altri. Non è corretto metterci quasi alla gogna, come se dovessimo schierarci".

