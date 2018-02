Gemma Galgani sembra proprio non riuscire a dimenticare Giorgio Manetti. Recentemente i fan della coppia si erano illusi circa un loro ritorno di fiamma, complice un'ultima cena che aveva fatto intravedere, per qualche istante, una nuova chance per la Galgani di fare nuovamente breccia nel cuore del 'gabbiano'. La dama di Uomini e Donne è stata ospite a Verissimo e qui ha raccontato come sta trascorrendo questo periodo. ''Il cuore è un po' dolorante perché sto passando un momento un po' difficile. Ho fatto dei passi importanti, ci sono stati dei cambiamenti, in questo momento mi sono riproposta a Giorgio. Io le emozioni le vivo in tempo reale, nel momento in cui si presentano. - ha detto la Galgani, aggiungendo - Lui poi ha rilasciato un'intervista nella quale ha detto che io ero importante per lui e non aveva trovato una compagna importante quanto lo ero stata io e questa frase mi ha ridato la speranza". Gemma continua: "È stato un grande amore quello di Giorgio, assoluto, totalizzante, per il quale mi sono annullata volutamente. Sono stata felicissima di aver fatto tutto ciò che ho fatto per lui. Però poi ho trovato uno squilibrio tra i nostri sentimenti". (Continua a leggere dopo la foto)

Oggi Gemma si dice ancora innamorata di lui e speranzosa che qualcosa possa cambiare: "Penso che anche lui provi qualcosa per me, ma sia troppo orgoglioso e condizionato da Tina Cipollari". Eppure negli ultimi tempi qualcosa è cambiato. La causa è stata una intervista rilasciata da Giorgio, in cui diceva: ''Frequento altre donne ma nessuna potrà prendere il posto di Gemma''. Apriti cielo, è bastato questo per riaccendere le speranze della dama. ''Io sono sempre la regina delle illusioni ma non voglio cambiare assolutamente. - ha detto Gemma - Io ragiono con il cuore e quando c'è questa situazione di complicità ancestrale''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Ma poi si è rotto l'incantesimo e durante la cena ho sentito un Giorgio che in un primo momento era lo stesso di allora poi però ho notato che si era raffreddato, distaccato, come se avesse fatto una virata improvvisa. Gli avevo fatto anche delle proposte abbastanza audaci però lui si è irrigidito come se non volesse permettersi di andare oltre''. Non è mancato neppure un appello in diretta a Tina Cipollari, la sua rivale storica in trasmissione. Gemma ha chiesto esplicitamente a Tina di 'farsi gli affari tuoi' e di non intromettersi nelle sue relazioni e nelle sue nuove storie d'amore che potranno nascere nel corso delle prossime puntate a Uomini e Donne.

