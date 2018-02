Durante la puntata del 14 gennaio di Domenica In, Cristina e Benedetta Parodi hanno intervistato Alberto Angela, padre della divulgazione scientifica in Italia, che proprio in quei giorni ha festeggiato i suoi 89 anni e la sua lunga e straordinaria carriera televisiva costellata di successi, rivelando anche pagine poco conosciute della sua vita. Grande elogio da parte di Alba Parietti, che aveva chiesto di intervenire, dicendosi innamorata di Piero, precisamente ''di lui e di qualunque cosa lui faccia''. La Parietti lo aveva addirittura voluto baciare in diretta. L'attenzione si era spostata anche sul figlio Alberto, attualmente campione di ascolti in prima serata su Rai1 con il suo nuovo programma Meraviglie. A tal proposito Piero Angela aveva simpaticamente affermato: ''Alberto non è più il figlio di Piero Angela: ora Piero Angela è il padre di Alberto''. E proprio il conduttore è finto, suo malgrado, in mezzo alle frecciatine che si sono lanciate Cristina Parodi e la sua concorrente della domenica Barbara D'Urso. (Continua a leggere dopo la foto)

La conduttrice di ''Domenica In'', intervistata da Tv talk, ha lanciato un'accusa non proprio velata a Carmelita: ''Noi guardiamo Domenica Live così come la stessa Barbara D'Urso guarda noi. Poi però c'è differenza: c'è chi ha la donna col seno più grande del mondo e chi intervista Piero Angela''. La critica è riferita alla recente intervista ad Allegra Cole, taglia 15 (137 centimetri di circonferenza), dopo 3 operazioni e 75 mila dollari spesi. "Volevo un seno gigantesco, per mio marito, e l'ho avuto", aveva detto a Barbara D'Urso. "Tutti facciamo qualcosa per compiacere e far star bene le persone a cui vogliamo bene". (Continua a leggere dopo le foto)

Qualche settimana fa Barbarella aveva infierito contro le sorelle Parodi e il loro programma. Lo aveva fatto durante il corso di un evento organizzato da Carlo Cracco parlando del successo dei suoi programmi e, in particolare, di Domenica Live. E, come detto, non era mancata una clamorosa frecciata a Cristina Parodi, così come riportato da lanostratv.it: "Lei fa il 12 alla domenica pomeriggio, avete capito? Fa il 12!". Un tripudio, insomma.

