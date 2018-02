Isola dei Famosi. O 'Isola dei Fumosi', come la chiama ormai ogni sera Striscia la notizia, che continua a scavare per risolvere la matassa dello scandalo droga che ha travolto Francesco Monte. Ovvero l'ex tronista di Uomini e Donne, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e, da un paio di settimane, anche ex naufrago dell'Isola dei Famosi di Alessia Marcuzzi. A provocare la tempesta, che non c'entra nulla con il maltempo che si abbatte sovente in Honduras, è stata Eva Henger che, durante la diretta, ha accusato Francesco di aver fumato marijuana quando il gruppo di vip era 'recluso' nella villa messa a disposizione dalla produzione prima dell'inizio del reality. Sono usciti entrambi alla fine: prima la Henger per volere del pubblico, poi Monte che si è ritirato spontaneamente per difendersi dalle accuse nelle sedi opportune. Ma la vicenda tiene ancora banco. Eva non si è mossa un centimetro dalla sua posizione. Ha ribadito la sua versione del cosiddetto canna-gate nella puntata dell'Isola in cui è stata ospite subito dopo l'eliminazione e lo ha rifatto anche in altre trasmissioni, Striscia la notizia compresa. (Continua dopo la foto)

L'ex pornostar ha anche detto di non avere alcuna intenzione di ritrattare. È anche disposta a fare pace con Francesco, ad accettare le sue scuse, ma non smentirà quello che ha sostenuto con forza nei giorni passati perché, ha ribadito, corrisponde alla verità. "Ho detto la verità. Io riconfermo che ha fumato la marijuana", ha ripetuto ai microfoni di Striscia la Notizia. Ma c'è un altro fatto che emerge sempre dal servizio mandato in onda dal tg satirico. Un'altra provocazione della Henger, se vogliamo. Perché, ovviamente, anche a lei è giunta voce di un possibile ritorno di Monte in Honduras. No, non come concorrente. Magari per salutare Paola Di Benedetto, la naufraga a cui si era avvicinato molto durante la sua (breve) permanenza all'Isola. (Continua dopo le foto)

Un'idea, questa di Monte di nuovo all'Isola per sorprendere la Di Benedetto, che aveva lanciato la stessa Marcuzzi durante l'ultima puntata. Quando, a margine del video messaggio di Francesco (che ha declinato l'invito a parlare in studio), si è parlato di questo avvicinamento con la ex Madre Natura di Ciao Darwin. Quindi, inevitabilmente, si sono rincorsi i rumor su un eventuale ritorno di Francesco all'Isola. Rumor che a Eva non sono piaciuti. Quindi ha rilanciato: "Allora faccio un appello perché anche io voglio tornare visto l'amore che è nato tra me e Giucas Casella". Eccola la nuova provocazione della Henger. Cosa succederà, come la prenderà la Marcuzzi e se Monte (e anche la Henger, a questo punto) potrà tornare sulle spiagge dell'Honduras probabilmente lo sapremo presto. Magari già martedì sera.

