Isola dei Famosi: è passato un mese più o meno. E qualcuno, tra i naufraghi, comincia a mostrare segni di cedimento. La fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie, gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi ma, soprattutto, la nostalgia di casa e dei propri affetti. Si sa, l'Isola è così. E anche se è cambiato il giorno della diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi (è slittata dal lunedì al martedì sera), anche se c'è un nuovo inviato quest'anno (Stefano De Martino) e anche un opinionista 'novellino' (Daniele Bossari), la sostanza è sempre quella. E fame e mancanza dei propri cari sono i problemi principali dei vip che si trovano ora in Honduras. Chi più, chi meno, certo. Ma un naufrago in particolare sta soffrendo molto in questi ultimi giorni: Amaurys Perez. Che più volte, in settimana, ha confessato di aver avuto voglia di tornare a casa, da sua moglie e dai suoi figli e quando il suo compagno d'avventura Marco Ferri l'ha visto spento, fiacco rispetto al solito, si è subito preoccupato e gli ha chiesto cosa stesse succedendo. (Continua dopo la foto)

Stare lontano da sua moglie e dai suoi figli non è facile per Amaurys e, dopo essere stato nominato (insieme a Filippo Nardi e Franco Terlizzi, ndr), ha più volte pensato alla fine del suo percorso sull’Isola. Se il pubblico del reality decidesse di farlo tornare a casa, per lui sarebbe solo un gran sollievo. Anche perché, ma se ne è ovviamente reso conto a cose fatte, probabilmente il pallanuotista aveva sottovalutato il gioco. E infatti, quando Marco gli chiede spiegazioni, Amaurys spiega: "Sono padre di tre bambini. Non sentire mia moglie e i miei figli mi sta distruggendo". E aggiunge, senza nascondersi e con le lacrime agli occhi: "Ho sottovalutato la cosa. Sono grande, adulto e vaccinato, ma sono anche fragile e vado giù". (Continua dopo le foto)

Appare evidente che Amaurys vuole tornare il prima possibile a casa, tanto che sarebbe disposto a lasciare il reality di canale 5 anche immediatamente. La domanda ora è: riuscirà lo sportivo a resistere un’altra settimana sull'Isola dei Famosi? E, ancora, se martedì prossimo il pubblico dovesse salvarlo dall'eliminazione, prenderà una decisione drastica, abbandonando il programma anzitempo (sarebbe il terzo naufrago di fila, dopo Chiara Nasti e Francesco Monte, ndr) oppure proverà a resistere e continuerà a giocare seppur col pensiero rivolto verso casa?

