Ballando con le stelle 13 sta per partire e il totonomi sui concorrenti continua a tenere alta la concentrazione degli addetti ai lavori. Di ora in ora e di giorno in giorno qualche spifferata arriva, quindi ecco gli ultimi aggiornamenti. AltroSpettacolo.it e il blog di Davide Maggio hanno rivelato il nome di Cesare Bocci, attore in numerosi film e fiction (in primis "Il Commissario Montalbano", dove interpreta Mimì Augello). Altro Spettacolo.it dà in anteprima il nome di Don Diamont, l’attore che nella soapopera "Beautiful" interpreta Bill Spencer jr.. Faranno parte del cast le attrici Nathalie Guetta (Natalina di "Don Matteo"), Stefania Rocca ed Eleonora Giorgi, il surfista Francisco Porcella, il costumista di "Detto Fatto" Giovanni Ciacci e l’attore Massimiliano Morra. La prima puntata andrà in onda sabato 10 marzo. Nei giorni precedenti ci saranno degli speciali ad hoc, in onda alle 14 su Rai1 al posto di "Zero e lode". (Continua a leggere dopo la foto)

Alcuni vip pronti a mettersi in gioco, in coppia con i migliori maestri di ballo, stelle internazionali della danza, una band pronta ad accompagnare ogni performance dal vivo, ospiti celebri, coreografie passionali e sorprendenti, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia che trasporta nelle magiche atmosfere del ballo di coppia. Questi gli ingredienti di Ballando con le stelle. (Continua a leggere dopo le foto)

Ognuna delle coppie in gara, al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte a distanza di qualche settimana avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con grande impegno e costanza. Molte le sfide che devono affrontare i protagonisti misurandosi ogni sabato sera con diversi stili di danza: balli caraibici, standard e latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi al giudizio della giuria di esperti.

