Colpo di scena a Uomini e Donne, la notizia è ormai diventata ufficiale e ha lasciato i fan molto sorpresi, al centro dello scoop c'è Tina Cipollari, l'opinionista ha recentemente dato la notizia ufficiale della fine del matrimonio con Chicco Nalli. Tra loro già dai tempi della partecipazione a pechino Express si vociferava di una crisi, i due smentivano, cercavano di ricucire un rapporto ormai logoro ma poi la dura realtà è emersa. Dopo tanti pettegolezzi la notizia è diventata di dominio pubblico. La stessa opinionista ha dichiarato di essere "tornata sul mercato" e lo ha fatto nel modo più eclatante possibile. In queste ore infatti gli account social ufficiali di Uomini e Donne hanno pubblicato una sua foto invitando il pubblico ad iscriversi ai casting e, nel caso in cui fossero interessati alla vamp di Canale 5, di specificarne il nome. Insomma Tina sarà una delle nuove troniste. Un ruolo che aveva già ricoperto nell’edizione 2001-2002, dopo essere stata la corteggiatrice di Roberto, il primo tronista uomo del format Mediaset. All’epoca Tina aveva scelto Daniele, ma la storia è durata appena due settimane. (continua dopo la foto)

Subito dopo la De Filippi l’ha promossa opinionista e in queste vesti ha conquistato Kikò, arrivato in trasmissione per corteggiare un’altra tronista. In molti si stanno chiedendo se Tina parteciperà nel suo nuovo ruolo al trono classico o al trono over. E a rispondere a questo quesito è il riferimento al link nella pagina Facebook di Uomini e Donne che non lascia spazio a fraintendimenti: la bionda sarà protagonista del trono over. A questo punto le attenzioni sono focalizzate sul suo rapporto con Gemma. Tra le due c'è stato molto attrito ultimamente, tanto che sono quasi arrivate alle mani, la Cipollari ha versato addirittura dell'acqua sulla Galgani. (continua dopo le foto)





In queste ore sull'astio tra la dama e l'ex opinionista è intervenuto anche Maurizio Costanzo nella sua rubrica settimanale di Nuovo Tv per rimproverare il loro atteggiamento, accusandole di essere sopra le righe e di non comportarsi come due donne della loro età dovrebbero fare in una certa fascia oraria. Riusciranno a calmarsi? La cosa sembra piuttosto improbabile visto che sono molte le gelosie nate da parte di Gemma per lo speciale rapporto di Tina con l'amato Giorgio. Alcune voci volevano addirittura che tra l'opinionista e il fiorentino ci fosse del tenero e che si frequentassero al di fuori della trasmissione, voce che una buona fetta del pubblico ancora è propensa a credere.

Ti potrebbe interessare anche: “La ama ancora, me lo ha detto lui”. Francesco Monte non si è arreso: Chechu è sua. Una confessione inaspettata (fatta in gran segreto), ma adesso proprio lei ha parlato: “Quando si sono visti…”