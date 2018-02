Inarrestabile Eva Henger prosegue a partecipare a tutte le trasmissioni che può. Fa bene, è ovvio. Cavalcare l'onda dell'Isola dei Famosi è naturalmente un buon rilancio della sua carriera, ma in tenti si chiedono perché lo faccia continuando a parlare di Francesco Monte. Il tema di cui parla è il 'canna-gate' scoppiato in Honduras, ma ospite di Casa Signorini, la madre di Mercedesz ha svelato altri dettagli della vita personale dell'ex naufrago che fino a oggi nessuno ancora conosceva. Eva ha infatti raccontato ad Alfonso Signorini di aver subito instaurato durante il viaggio un buon rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne, tanto che il giovane si sarebbe confidato proprio con lei e magari non si aspettava che la sua confidente si sarebbe trasformata in una gola profonda che spiattella i fatti suoi in tv. Secondo il racconto dell'ex pornostar, Francesco avrebbe parlato della madre scomparsa qualche anno fa e della fine della storia d’amore con Cecilia Rodriguez. E proprio sulla sorella di Belen, Monte avrebbe menzionato, come rivelato da Eva, un particolare molto interessante. (continua dopo la foto)

Secondo la Henger ci sarebbe un ipotetico ritorno di fiamma con l’argentina nonostante la relazione attuale con Ignazio Moser. "Prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi è stato carinissimo. Mi ha parlato molto della sua vita, della madre e di Cecilia” ha dichiarato Eva Henger ad Alfonso Signorini. “Mi ha detto che prova ancora dei sentimenti per Cecilia e che dopo la fine del Grande Fratello Vip è andata a trovarla. Non hanno fatto l’amore, però…” ha aggiunto Eva che, esitante, ha poi concluso: “Mi fermo qui, ho già detto troppo”. Insomma, si è ampiamente scucita, lasciando a intendere che il bel tarantino è ancora molto preso dalla sua ex e che i rapporti tra i due sono rimasti ancora in sospeso, ma soprattutto che c'è qualcosa che ancora non sappiamo.





L’attrice ungherese ha anche fatto allusione a un ipotetico ritorno di fiamma tra Francesco e Cecilia: “Gliel’ho chiesto e lui mi ha detto: “Può essere, vedremo”. Eva infine ci ha tenuto a precisare che a poche ore dall’inizio dell’Isola dei Famosi Francesco è diventato un’altra persona. “Dopo che ha acquistato la marijuana è cambiato e non abbiamo più parlato” ha assicurato la Henger che, al momento, è ancora in guerra con il suo 'nemico giurato'. Eva spera di fare presto pace con Monte, tanto che l’ha già invitato a dire pubblicamente la verità e a chiarirsi una volta per tutte.

