L'abbiamo conosciuta ai tempi di Amici, quando la sua passione era la danza, poi Sabrina Ghio ha cambiato vita. Nel 2008 si è sposata all'immobiliarista Federico Manzoli con cui è stata fino al 2014. Solo un anno prima aveva dato alla luce la sua bimba Penelope e proprio di quel periodo è tornata a parlare in un'intervista rilasciata al settimanale Vip. L’ex ballerina oggi influencer ricorda quel periodo e il timore che, rimasta da sola, non sarebbe riuscita a crescere la sua bambina. All’epoca, non aveva la stabilità finanziaria necessaria per pensare seriamente a occuparsi da sola di sua figlia: "Il periodo buio della mia vita l’ho superato aprendo le braccia verso il dolore. Ora il dolore è passato e io sono più forte. Anche se mio marito non lo amavo più, ritrovarmi sola con una bambina piccola, la paura di affrontare molte situazioni in solitudine, mi ha posto tanti dubbi. Non sapevo come avrei fatto a crescere mia figlia da single, la mia situazione lavorativa non sapevo come sarebbe evoluta, ed ecco che ho risolto tutto lottando. Oggi posso dire che mi sento 'risolta'". (continua dopo la foto)

La svolta è arrivata con la sua partecipazione a Uomini e Donne dove è stata una delle protagoniste del trono classico. Purtroppo il suo percorso da tronista non è andato bene e nell'ultimo periodo le sono stati attribuiti diversi flirt. Ma lei non conferma nulla e infatti si dice single: “Per ora sto bene così, tutto può accadere all’improvviso. Ma certo non mi do per vinta… Credo sempre nell’amore e sto aspettando la storia più importante della mia vita”. La conclusione del suo trono non ha avuto l'esito che Sabrina si aspettava. Dopo aver perso la testa per il corteggiatore Nicolò Raniolo, lo ha scelto benché lui avesse ammesso, già qualche settimana prima, di non essersi innamorato di lei. (continua dopo le foto)





Il corteggiatore alla fine è rimasto fermo sulle sue decisioni e neanche le lacrime a dirotto di Sabrina gli hanno fatto cambiare idea. Coerente con il suo percorso, Nicolò le ha rifilato un no, come non succedeva da anni a Uomini e Donne. Sabrina ci è andata incontro a questa situazione senza nessuna remora, facendosi vedere per quella che è, per niente intenzionata a sopprimere i suoi veri sentimenti: "Mi ha insegnato che in fondo non cambierò mai, sono una sognatrice, una che in amore continuerà a prendere altre batoste. Sarò sempre istintiva nei sentimenti".

Ti potrebbe interessare anche: “Una ferita insanabile”. Rocio Muñoz Morales lo confessa per la prima volta. La moglie di Raoul Bova non ne aveva mai parlato, eppure quel dolore è sempre presente: “Non volevo dirlo, ma…”