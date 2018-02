Elisabetta Canalis: età, peso, altezza, il marito e la figlia Skyler Eva. La vita privata e le curiosità sull’ex velina mora di Striscia la notizia

Elisabetta Canalis è stata per molto tempo una delle donne più desiderate dagli italiani. Avvenente, simpatica e spigliata, deve il suo grande successo ad Antonio Ricci e alla sua ''Striscia la notizia'', dove ha vestito i panni della 'velina' insieme all'ormai migliore amica Maddalena Corvaglia. La bella ex velina è nata a Sassari il 12 settembre 1978 e nella sua città si è diplomata al Liceo classico Domenico Alberto Azuni. Abbandonata ben presto la sua Sardegna, ha veleggiato verso Milano, dove si è iscritta a Lingue e Letterature Straniere alla Statale. Ma non è quella la sua vocazione: gli esami superati sono pochi, probabilmente meno dei casting affrontati per entrare nel mondo della tv. Per Elisabetta la prima occasione nel mondo dello spettacolo arriva però con la partecipazione ne Il pesce innamorato di Leonardo Pieraccioni, dopodiché, a partire dal 1999, la carriera decolla. Quello è l'anno in cui diventa la valletta dei Telegatti, nonché la «velina mora» di Striscia la notizia. La coppia Eli-Maddy (Maddalena Corvaglia) è amatissima dal pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

Elisabetta Canalis è super famosa anche – e soprattutto – per la sua vita privata. Sempre sotto i riflettori, è stata paparazzata lungamente per tre anni accanto al bomber Christian Vieri, più precisamente dal 2009 al 2011. La coppia ha scattato diverse foto artistiche, tra l'altro, e pareva destinata a dettare legge e moda per gli anni a venire. Invece è finita, non si sa come non si sa dove, Elisabetta non ha tardato ad accompagnarsi con altri bellocci del mondo dello spettacolo. La sua fiamma più celebre è ovviamente George Clooney, il quale l'ha presentata al Festival di Venezia ufficialmente. Nella lista anche Mehcad Brook, attore statunitense, ma neanche con lui è durata. Si pensava ad un'avventura, ma quella con Steve-O, il folle Jackass, è stata una storia davvero seguita. Tra i vari flirt troviamo Gabriele Muccino, regista, con il quale è durata un'estate, Guillaume Goufan, modello, Reginaldo, calciatore, Niccolo Minardi, immobiliarista e infine Brent Bolthouse, event planner. Finalmente, però, Elisabetta (1,70 m. Peso: 57 kg) ha trovato l'amore: si è sposata il 14 settembre 2014 con il chirurgo italo-americano Brian Perri. (Continua a leggere dopo la foto)

I due hanno avuto una bellissima bambina l'anno successivo, Skyler Eva, coronando finalmente il loro sogno d'amore. Galeotto fu un party a Los Angeles. Era il 2103 e nella città dove Brian lavora come chirurgo in un centro ortopedico che ha conosciuto la bella Elisabetta, da quel momento i due sono diventanti praticamente inseparabile. Il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri è stato tradizionale e durante la cerimonia a cantare è stata Bianca Atzei. Nessun arteficio, nessun mega evento, Elisabetta ha voluto un matrimonio tradizionale, nella sua terra natia e rigorosamente in abito bianco. I canti della cerimonia sono stati tutti intonati dalla cantante corregionale Bianca Atzei.

