È già diverso tempo che Francesco Monte ha lasciato l’Isola dei Famosi eppure non si è mai smesso di parlare di lui. Beh, diciamolo, il motivo che l’ha spinto ad abbandonare il gioco è piuttosto clamoroso e quindi il fuoco ancora non si è spento. Lo sapete come è andata, vero? Eva Henger, una volta tornata in Italia, ha accusato Francesco Monte di aver acquistato e consumato della droga in Honduras. L’ex tronista, dal canto suo, ha sempre negato però ormai aveva perso la voglia di giocare. Consapevole di essere ormai finito in una gogna pubblica, ha deciso di lasciar perdere ed è tornato in Italia. Nel frattempo ha beccato anche il Tapiro d’oro di Striscia e, guarda caso, quando Staffelli l’ha intercettato, lui era proprio sotto casa di Cecilia Rodriguez. I due si sono addirittura incontrati. E subito il gossip si è scatenato: si stanno rivedendo? Tra di loro c’è qualcosa? Ignazio Moser è cornuto? Poi è venuta fuori la verità: pare che Monte fosse sotto casa di Cecilia perché aveva un appuntamento di lavoro proprio da quelle parti. Il caso ha voluto che Staffelli lo abbia beccato proprio là sotto… Continua a leggere dopo la foto

Comunque a chi insinua che tra Chechu e Francesco ci sia ancora qualcosa, ribadiamo che entrambi hanno sottolineato che la loro storia sia ormai archiviata. Lei è felice con il nuovo fidanzato (per il quale ha perso la testa al Grande Fratello Vip), lui ha preso una cotta per Madre Natura, cioè Paola Di Benedetto. Tra loro era da poco sbocciata una simpatia ma lui, poi, è tornato in Italia e le cose sono rimaste in sospeso. Però, da quando è tornato, ha fatto sapere di essere interessato a Paola e che ha intenzione di aspettarla. Insomma, questo fa ben sperare… Solo che, alla fine della scorsa diretta, quando Daniele Bossari ha fatto sapere ai naufraghi cosa Francesco avesse detto di Paola, lei ha reagito in maniera piuttosto fredda. Continua a leggere dopo le foto

Quindi tutti hanno pensato male. Ma quindi a lei non frega nulla? In realtà, a quanto pare, il problema è stato la timidezza. “C’è un modo per riprendere quello che abbiamo lasciato. Però ti ripeto io non so cosa prova per cui…”, ha detto la ballerina a Marco Ferri. Sì, non c’è dubbio: ci va con i piedi di piombo anche perché sa che Monte è ancora fresco di rottura con Cecilia. Ferri le consiglia di continuare a frequentarlo. Anche perché lei ne parla e pensa a lui. E ha voglia di rivederlo. A questo punto speriamo che l’idea di Alessia Marcuzzi di mandare di nuovo Monte sull’Isola non sia solo un’utopia… Siamo proprio curiosi di sapere cosa accadrà.

Già tutti più magri all’Isola. E Franco Terlizzi? Com’è dopo un mese di fame. Il semi digiuno forzato è una costante nel reality e una sofferenza per i naufraghi, che più o meno sono calati sulla bilancia. Ecco il prima e il dopo del pugile pugliese