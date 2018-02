La fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Tutto questo è l'Isola dei Famosi. Ha cambiato giorno la diretta del reality condotto da Alessia Marcuzzi, è slittata dal lunedì al martedì sera; c'è un nuovo inviato quest'anno, Stefano De Martino, e anche un opinionista novellino, Daniele Bossari. E poi, ancora, i vip divisi sempre in due gruppi quindi in due diverse isole, quella del Meor e quella del Peor, ma la sostanza in fondo è rimasta la stessa delle precedenti edizioni. E uno dei problemi principali dei naufraghi è sempre quello di reperire cibo. Le razioni di riso e di cocco scarseggiano o comunque non bastano, quindi ci si improvvisa pescatori, e ogni volta che una prova ricompensa prevede un premio in cibo e va a buon fine è festa grande all'Isola. Finito il reality, di solito tutti i naufraghi tornano in Italia più magri, col fisico più asciutto, provato da giorni di semi digiuno e crampi allo stomaco. Cosa che, ogni anno, ci fa sognare di trascorrere un mesetto in Honduras per buttare giù quei chiletti di troppo che nonostante i sacrifici proprio non vogliono andarsene. (Continua dopo la foto)

Certo, il dimagrimento dipende da vari fattori, quindi ogni naufrago è un capitolo a sé. È passato quasi un mese da quando è cominciata l'avventura in Honduras e i concorrenti già appaiono più sgonfi rispetto alla prima puntata, soprattutto le ragazze, quasi tutte partite già in formissima. Ma prendiamo un naufrago a caso. Franco Terlizzi, per esempio, che è il concorrente più in carne di questa edizione. Avete notato un cambiamento nel fisico dell'ex pugile e personal trainer che è sbarcato all'Isola in qualità di "amico dei vip" nonché di vincitore di Saranno Isolani? Franco è diventato subito l'idolo della Gialappa's band per via dei suoi strafalcioni e delle lezioni di storia, letteratura e tutto il resto che Nino Formicola (conosciuto col nome d'arte Gaspare) tenta di impartirgli. (Continua dopo le foto)

Sono diventati molto amici al reality e durante la scorsa puntata del reality il trio dei Gialappi ha mostrato le confessioni di Franco a Gaspare riguardo il suo legame con la moglie e lui, così, ha deciso di insegnare un po’ di epica al concorrente. Il tutto, naturalmente, ha avuto degli esiti improbabili. Come quando Nino gli ha spiegato che Ulisse non è lo stesso personaggio del film Castaway e come quando Franco ha chiamato Stufa il cane di Ulisse, che in realtà è Argo. Ma torniamo ai chili di troppo. È apparso subito chiaro a tutti che Terlizzi sia partito con una bella stazza: voi, dopo quasi un mese di digiuno forzato praticamente, lo vedete già dimagrito? Ci aiuta in questo senso le foto realizzate da Frezza-LaFata per il sito ufficiale dell'Isola e pubblicate dal sito Bitchyf. A vedere le immagini del primo giorno mettendole poi a confronto con le ultime sì. Da questo 'prima e dopo' la pancia, specie se vista di profilo, di Franco sembra già dimezzata.

