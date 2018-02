Le ultime puntate del trono over di Uomini e Donne sono state caratterizzate da liti piuttosto colorite. Tina Cipollari e Gemma Galgani si sono lasciate andare in più occasioni a intemperanza sfociate in pseuodorisse da molti considerate l'apice del trash. Le due non si sono mai amate, ma ultimamente hanno alzato i toni in modo esagerato. La cosa è stata così vistosamente esagerata che anche i fan più accaniti del programma non hanno per nulla apprezzato. Il livello di tolleranza è stato superato al punto che sui social in tenti si sono sfogati, chiedendo di mettere fine a questi siparietti di brutta televisione. Tra i detrattori è comparso anche un nome che fa riflettere: Maurizio Costanzo. Il giornalista attraverso la sua rubrica nel magazine di gossip Nuovo Tv, ha letto il messaggio di una lettrice stanca di assistere a queste liti in televisione, ricordando a Costanzo di quando la Cipollari ha strattonato con forza la dama torinese. Naturalmente la risposta del marito di Maria De Filippi è arrivata immediatamente, ammonendo il comportamento scorretto che le due protagoniste del trono over hanno assunto negli ultimi tempi. (continua dopo la foto)

Costanzo ha dichiarato che purtroppo di tanto in tanto in certe trasmissioni si usano dei toni eccessivi, mentre sarebbe più opportuno che si abbassino per evitare che uno studio televisivo si trasformi in un vero e proprio ring. Poi il conduttore romano ha ribadito che crede molto nel ruolo sociale che ha la televisione, altrimenti non avrebbe fatto questo mestiere per cinquant'anni. Poi ha toccato è passato all'argomento che sta facendo discutere, ovvero le liti che avvengono nello studio della moglie. Il presentatore de L'Intervista, programma che torna giovedì prossimo in seconda serata, spera molto che entrambe si diano una ridimensionata.





“Quanto a Tina Cipollari e Gemma Galgani - spiega Costanzo -, spero che capiscano di doversi ridimensionare: ormai sono due personaggi importanti del trono over di Uomini e Donne, e ogni tanto i loro battibecchi sono simpatici e coloriti, però devono capire che a tutto c’è un limite”. Per il giornalista capitolino è necessario fare un passo indietro, visto che le due hanno decisamente esagerato. Dopo il rimprovero del consorte di Queen Mary, le due dirette interessate riusciranno a placare i loro animi? ma un altro aspetto che colpisce è che la critica del giornalista pur non essendo rivolta in prima persona alla moglie, ricade inevitabilmente su di lei. A quanto pare la De Filippi non ha un controllo saldo della situazione. Nelle ultime settimane la causa delle loro liti è stato Giorgio Manetti: la dama è convinta che la ama ancora ma è condizionata dalla presenza dell'opinionista, mentre quest'ultima ha affermato il contrario.

