L'attenzione dei telespettatori in queste settimane di Isola dei Famosi è andata tutta sull'affaire droga che ha coinvolto Francesco Monte contro Eva Henger. Ma in Honduras si consumano anche altre vicende. Le liti tra i naufraghi sono all'ordine del giorno, ma tra un nubifragio e una giornata di sole nascono anche nuove amicizie. A tre settimane dall'inizio del reality, cominciano a delinearsi le prime simpatie (ed antipatie) tra i naufraghi. Se da una parte il feeling tra Alessia Mancini e Bianca Atzei o tra Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta è evidente, un'altra amicizia sembra essere nata nelle ultime ore. E i due naufraghi che stanno instaurando un forte rapporto sono Marco Ferri e Jonathan Kashanian. Da quando Francesco Monte ha abbandonato l'Isola, i due sono inseparabili: pescano insieme, praticano yoga insieme e trascorrono molte ore della giornata da soli. Tra loro sembrano esserci molte cose in comune, un feeling tanto inaspettato quanto spontaneo e intenso. E la cosa ovviamente non è sfuggita all'occhio vigile dei concorrenti che si sono lanciati in facili allusioni. (continua dopo la foto)

Marco e Jonathan trascorrono molto tempo insieme. Qualche giorno fa, ad esempio, sono andati a caccia di paguri. E gli altri naufraghi hanno ironizzato sulla possibilità che potrebbe nascere un'intesa. "Jonathan vestito da Alì Babà e Marco con i pantaloncini fucsia, ce li vedi?", ha domandato Filippo a Paola, guardandoli da lontano. Lei, a sorpresa, si è pronunciata in modo piuttosto serio sull'argomento: "Sarei felice… Non starebbero male insieme". Il giorno dopo Ferri e Kashanian si sono concessi invece una lezione di Yoga. Appena prima di iniziare, il primo ha invitato l'amico a ringraziare per la giornata in arrivo, esibendosi in un saluto al sole.



"Ma di solito non si ringrazia alla fine della lezione?", gli ha chiesto l'altro, aggiungendo “Ringraziare per questo tempo?!”. Ferri lo ha esortato a trovare comunque il lato positivo: “Ma certo, è un tempo perfetto per fare una chiacchierata in spiaggia, su una stuoia". Insomma, tra i due naufraghi dell'Isola sembra essere nata una sintonia particolare, tanto che, chiamato in confessionale, Jonathan ha così parlato di Marco: "Mi ha fatto ridere, può essere un motivo valido per aver voglia di averlo vicino tutta l’avventura. Qui ti attacchi a delle piccole cose, che poi non sono tanto piccole...".

Ti potrebbe interessare anche: “Mi scuso…”. Filippo Nardi, fiumi di lacrime all’Isola dei Famosi. Lui, famoso per essere un capriccioso e prepotente, ha scioccato i naufraghi con quelle parole che hanno fatto piangere tutti. Ma ora rischia di dover dire addio al reality. Nooooo!