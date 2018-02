Il trono over è sicuramente la parte più amata e seguita di Uomini e Donne. Il dating sohw di Maria De Filippi continua a collezionare ascolti altissimi e il merito è sempre loro: Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ma questa volta con la complicità di Tina Cipollari. Nel giorno di San Valentino si è consumata una registrazione da urlo. La scena da manualetto trash ha visto protagonista il terzetto magico con l’innesto di Domenico che prontamente è andato in soccorso della sua amata opinionista. L’acme della puntata è stato raggiunto quando l’opinionista e la dama sono arrivate alle mani. Tina al colmo della rabbia è esplosa contro la torinese dopo aver assisto al confronto tra Gemma e Raffaele, in cui la dama ha deciso di interrompere la conoscenza perché lui la cerca poco e perché si farebbe condizionare dalla bionda opinionista. “Sei squallida, proprio squallida, smettila di parlare di me, non sono io che mando a monte i tuoi rapporti”, ha esclamato Tina dopo l’ennesima accusa nei suoi confronti. Poi il parapiglia che ha lasciato tutti sconvolti. (continua dopo la foto)

La Cipollari imbufalita ha aggiunto: “Mi chiami in causa? E io ho diritto di replicare. E dice che me la intendo con Giorgio, che chiude la conoscenza perché Raffaele mi ha fatto un complimento. Falsa. È innamorata di Giorgio e vuole che gli altri stiano lì a reggerle il gioco”. Gemma risponde dicendo a Tina che è “una donna offensiva” e che non sa di cosa parla. Raffaele interviene dicendo di essere stato usato da Gemma, ma che resta nel programma. Ci pensa Maria De Filippi a gettare altra benzina sul fuoco rivelando che Gemma vuole ballare con Giorgio. Tina a quel punto si è trasformata in un’idra: “Vergognati, vergognati! Usi gli uomini! Usi tutti! Fai quelle dichiarazioni a Giorgio e poi pretendi che Raffaele regga il gioco sporco che fai qua dentro? Con quale coraggio… Falsa, falsa e finta. Gemma ha provato a ribattere, ma l’opinionista è un fiume in piena: “Vergognati, mezz’ora ad accusare quel povero uomo. Vergogna umana, vergognati, vergognati, fai ribrezzo. Non sai quello che dici, strega, strega malefica”.





Il pubblico era in visibilio per la trashiata del giorno. Tina ha anche intimato a Giorgio di non ballare con Gemma e ha preso per la mano il cavaliere con l’intento di ballare, ma Gemma è scattata: “No, c’ero prima io, l’ho chiesto io il ballo”. Poi manate come se non ci fosse un domani, mentre Giorgio se la ride e Domenico interviene in difesa di Tina. Quando Giorgio accetta di ballare con Gemma, Tina ne ha anche per lui: “Giorgio anche tu sei un falso! Falso!”. Il pubblico accoglie con entusiasmo le parole dell’opinionista, mentre Manetti si offende e torna a sedersi. Gemma non ci sta: “Allora è vero che ti fai condizionare!”. A chiudere la bagarre ci pensa Tinì: “Gemma, hai trattato in modo orribile Raffaele, vergognoso. Chi la fa, l’aspetti”.

