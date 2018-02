Oggi è uno degli attori più richiesti del cinema italiano. Cinema e teatro, Alessandro Preziosi è sempre presente. Bellezza certo ma anche un talento fuori dal comune e una grandissima versatilità che gli consente di calarsi con la stessa eleganza in ruoli comici e drammatici. Eppure la sua vita non è stata sempre rose e fiori, è lui stesso a raccontarlo nel corso di un’intervista a Vanity Fair: «Ho cominciato a 25 anni, padre di un figlio di tre e una laurea in Giurisprudenza e dei genitori che mi hanno detto: “Quella è la porta! Vuoi Fare l’attore? Vai”». E così Alessandro ha fatto.Dopo aver lasciato la città materna, l’attore si è trasferito a Milano, inizialmente ospite di un’amica di famiglia: «L’amica di mia madre mi ha detto: “Ti do 15 giorni per trovarti una sistemazione". Ma indietro non si tornava più. Ho fatto il cameriere, ho fatto la fame». La sua strada professionale sembra essere segnata, finché nel 1996, a ventitré anni, partecipa e vince a una puntata di Beato tra le donne, presentandosi come Axel Preziosi. Scoperto il fascino del mondo dello spettacolo. (Continua dopo la foto)

Decide di frequentare l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, segnalandosi all'attenzione del regista Antonio Caleda che gli affida il ruolo di Laerte nell’Amleto. Da quel momento nessuno potrà fermare il suo genio interpretativo e, complice l’indiscussa bellezza, la scalata al successo per lui sarà inevitabile. Impossibile elencare tutti i suoi lavori senza rischiare di cadere nell’effetto soporifero da elenco del telefono, basti solo ricordare che Preziosi occupa ininterrottamente e in modo trasversale la scena teatrale, televisiva e cinematografica da ventuno anni, vantando 24 interpretazioni teatrali, 14 cinematografiche e 18 televisive.





Il bel partenopeo negli anni ha fatto parlare di sé per la sua bravura, certo, ma ancor di più per la sua vita sentimentale dalle mille e una storia d'amore. Non solo, Alessandro è anche padre di due giovani ragazzi: Andrea Eduardo, nato nel 1995 dalla relazione con Rossella Zito, ed Elena, nata nel 2006 dalla lunga e complicata storia con Vittoria Puccini, conosciuta proprio sul set di Elisa di Rivombrosa. Il conte Fabrizio ed Elisa di Rivombrosa si sono amati anche nella vita vera, legati da una passione impetuosa e tormentata che si è estinta definitivamente solo nel 2011. Secondo alcuni la storia sarebbe naufragata contro le continue infedeltà di Preziosi. Queste sono solo voci tra l'altro in netto contrasto con quanto dichiarato dall'attore, secondo il quale la fedeltà dovrebbe essere naturale quando si ama una persona, se viene meno significa che ci sono dei problemi.