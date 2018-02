È finito al televoto e ora rischia l’eliminazione. Filippo Nardi, il nobile toscano (fa parte della famiglia Nardi-Dei, conti palatini dal 1220) che aveva partecipato tanti anni fa al Grande Fratello e ora è in Honduras a fare il naufrago, è in nomination insieme a Franco Terlizzi e allo sportivo Amaurys Perez al termine della quarta puntata del reality di Canale 5. Nardi non ha preso bene la nomination: a nominarlo tutti naufraghi che avevano vissuto sulla spiaggia degli “svantaggiati”. Filippo è rimasto spiazzato. E ora, per lui, si fa concreta la possibilità di uscire. “Non mi aspettavo di essere nominato, non ci voglio pensare fino a martedì prossimo. Non vorrei essere il capro espiatorio di chi pensa le cose, ma non le dice” ha commentato durante la diretta di martedì 13 febbraio 2018. E se durante il Grande Fratello avevamo visto il suo lato folle, all’Isola Nardi ha messo in luce le sue zone d’ombra. Si è aperto e ha fatto confessioni delicate. A Rosa Perrotta ha raccontato i suoi rimpianti nei confronti del figlio Zack e le ha rivelato di attraversare un brutto periodo dal punto di vista economico. Continua a leggere dopo la foto

“Voglio fare una cosa terapeutica, scrivere una lettera poi bruciarla o sotterrarla” ha raccontato agli altri naufraghi. Detto, fatto. Nardi ha scritto una lettera alla madre di suo figlio: “Mi scuso per non essere stato il compagno che meritavi e per non esserci stato tanto mentre crescevi nostro figlio. Nostro figlio è fortunato ad averti come madre e io sono fortunato ad averti come amica”. Poi ha scritto una lettera a suo padre: “Dopo quarant’anni che te ne sei andato senza spiegazioni, sai che ti dico? Ti perdono. Ti perdono per tutte le volte che ti avrei voluto vicino ma non c’eri, ti perdono di non avermi fatto da guida e da modello durante la mia adolescenza…”. La lettera, che è stata letta durante la diretta, ha commosso tutti.

Insomma, Filippo ha mostrato un lato della sua persona che non conoscevamo. Eravamo abituati a pensarlo come un capriccioso prepotente e invece ha un cuore tenero. E un passato di sofferenze alle spalle che, probabilmente, hanno inciso non poco sulla sua personalità e sulle scelte e sugli errori che ha commesso. Per lui sarà l’ultima settimana di Isola? Non si sa. Si sa invece che Nardi passerà questa settimana sull’Isola del Mejor insieme a Marco Ferri (leader), Paola Di Benedetto, Elena Morali, Franco Terlizzi, Amaurys Perez e Bianca Atzei. Con lei, tra le altre cose, negli ultimi giorni è scattato un bel feeling. Non è che per caso nascerà qualcosa?

