Isola dei Famosi, la quarta puntata debutta di martedì (il cambio era già stato annunciato settimane fa) e come sempre non delude gli spettatori. Una certezza: anche se spostata di 24 ore la puntata non comincia prima delle 21,45 e, come ogni settimana, sui social fioccano le lamentele. "Sono state due settimane burrascose – ha esordito Alessia Marcuzzi che poi archivia subito il 'canna gate' e le polemiche con Eva Henger - ma siamo un programma di intrattenimento e non di giornalismo, vogliamo divertirci". Sappiamo già che Francesco Monte non sarà presente in studio, ma, come spiega la conduttrice, invierà un messaggio. E sappiamo anche che dopo l'abbandono di Chiara Nasti (e quello di Monte stesso, travolto dallo scandalo 'droga all'Isola' e desideroso di affrontare la questione nelle sedi opportune), un altro naufrago lascia il reality. Suo malgrado, in realtà: problemi di salute. È Craig Warwick, il noto sensitivo che, come confermato dalla Marcuzzi in apertura di puntata, ha avuto un brutto infortunio. Ha probabilmente lasciato l'Honduras dopo la diretta, perché quando Alessia si è collegata con la Palapa, Craig era ancora lì, con gli altri vip. (Continua dopo la foto)

Craig Warwick – che come ha fatto notare la Gialappa's band è stato chiamato in ogni modo dagli altri tranne con il suo vero nome - ha quindi salutato il pubblico e i compagni d'avventura. Il naufrago, come anticipato poche ore prima della diretta, è stato costretto ad abbandonare l'Isola dei Famosi per un brutto infortunio alla gamba e anche per una maldestra caduta di Francesca Cipriani su di lui. È stato il settimanale Spy a rivelare che un altro naufrago dell'Isola era in procinto di rientrare in Italia, il terzo dopo i ritiri di Francesco e Chiara. Il magazine non rivelava però l'identità del concorrente, limitandosi a scrivere che si trattava di un vip che "non è stato aiutato dalla fortuna durante il suo viaggio". È stato il portale 361Magazine a svelare il nome dello sfortunato naufrago: Craig Warwick, appunto. (Continua dopo le foto)

E proprio mentre Warwick, evidentemente dispiaciuto di lasciare il gioco, raccontava le sue disavventure ai telespettatori, in studio è stato inquadrato un uomo tra il pubblico che ha subito scatenato la curiosità degli utenti della rete. È il compagno di Craig, Enzo Bitetto, noto parrucchiere. I due si sono conosciuti in tv e stanno insieme da alcuni anni. In una recente intervista rilasciata a Chi, Warwick ha svelato di aver vissuto due anni davvero terribili a causa di un brutto male che ha colpito il suo compagno Enzo: "Ho accettato di fare l'Isola dei Famosi per fuggire. Ho passato gli ultimi due anni dentro un incubo. Il mio compagno Enzo ha lottato contro un brutto male. Ci siamo consumati a vicenda. Oggi voglio respirare, devo recuperare un po’ di vita".

