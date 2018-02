A Uomini e Donne non si può mai stare tranquilli. Il colpo di scena, o meglio la segnalazione, è sempre dietro l'angolo. E stavolta è caduta nella rete una delle corteggiatrici preferite di Nicolò Brigante, il tronista che con Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro è in cerca dell'amore vero nel programma di Maria De Filippi. Ha subito un duro colpo Nicolò, siciliano di 23 anni. Probabilmente non si aspettava una segnalazione così sgradevole su Marta Pasqualato che, stando alle ultime, con Virginia Stablum si contende il bel tronista. Abbiamo visto in tv l’esterna a Venezia con Marta. Esterna in cui i due, dopo gli screzi delle ultime puntate, sembravano aver ritrovato la complicità. Anzi: sembravano anche sempre più vicini, tra abbracci, frasi importanti e baci a stampo. Poi, dopo aver mostrato al pubblico l'uscita, in studio è arrivata 'la botta'. È stato Gianni Sperti a lanciare la bomba: è stato informato di una presunta relazione di Marta con un ragazzo di Ferrara. L'opinionista ha quindi mostrato anche una conversazione Whatsapp che rivela questa (sempre presunta) liaison della corteggiatrice di Nicolò. (Continua dopo la foto)

Alla vista di quella segnalazione, Marta è scoppiata a ridere, dicendosi sicura che si trattasse di uno scherzo di qualche suo amico. Ma Nicolò non l'ha presa bene, tutt'altro. E infatti ha subito invitato la corteggiatrice a lasciare il programma. Lei, allora, stizzita, ha abbandonato lo studio. Ma il tronista deve averci ripensato ben presto, tanto da seguirla dietro le quinte con l'intenzione di andare a fondo alla vicenda. Gli ha quindi chiesto di dimostrare la sua estraneità ai fatti telefonando a questo ragazzo che ha sollevato il caso ma lei, categorica, si è rifiutata nonostante Nicolò sembrasse convinto di poter tornare sui suoi passi. Ed eccoci alle anticipazioni: come va a finire tra la Pasqualato e Brigante. (Continua dopo le foto)

La scena si sposta in camerino, dove Nicolò, che vuole incontrarla ancora, trova Marta triste e pensierosa con la foto del suo papà in mano. Quindi scatta il dietrofront del tronista, pronto a riaccoglierla in studio. Una reazione che ha convinto poco il popolo della rete: appresa l'anticipazione, c'è chi non crede alla buona fede di lei, chi ha fatto leva sulla 'casualità' di avere in mano la foto del padre e, infine, chi è totalmente in disaccordo con la decisione di Nicolò di passare sopra a questa segnalazione pesante. Non resta però che aspettare i nuovi sviluppi per sapere come si evolverà il rapporto tra Brigante e la corteggiatrice che si è rifiutata di approfondire la sua posizione.

