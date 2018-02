Il trono over continua a regalare emozioni. Naturalmente al centro di ogni interesse ci sono sempre Giorgio Manetti e Gemma Galgani e le loro non relazione che ormai sta confondendo sempre di più. Ultimamente, poi, nella liaison si è infilata Anna Tedesco che con il gabbiano ha avuto una conoscenza e basta. Ma i più furbetti pensano che tra loro ci sia ben altro di un’amicizia. Per non parlare dei pettegolezzi che dicono che ci sia del tenero tra Manetti e Tina Cipollari. A quanto pare nulla di più falso: i due negano. La nuova puntata di Uomini e Donne parte con un nuovo e simpatico siparietto tra Tina Cipollari e Domenico, così tanto per rompere il ghiaccio. L’opinionista si è resa conto che il cavaliere non era presente in studio e per questo ha chiesto a Maria De Filippi che fine avesse fatto. La conduttrice ha mandato in onda un filmato della giornata tipo dell’uomo. Ricca colazione, allenamento fisico, pranzo e lezioni di ballo. Successivamente, il cavaliere ha raccontato di essere in cerca di una donna sui 65 anni che possa portare a ballare e possa fargli compagnia. Una volta entrato in studio, Domenico ovviamente ha messo in scena il solito siparietto e ha rincorso la Cipollari, l’ha presa in braccio e le ha rubato un nuovo bacio sulle labbra. Finalmente si passa poi al dopo puntata di Gemma Galgani. (continua dopo la foto)

Gemma Galgani si sfoga nuovamente con la redazione nei riguardi di Giorgio e dell’altro cavaliere, Raffaele. Con quest’ultimo le cose sembravano andare bene, ma ora lei non vuole più proseguire la conoscenza. Nel suo cuore c’è sempre il gabbiano, la dama è convinta che lui si faccia condizionare da Tina Cipollari. Insomma, non dà molto ascolto e soprattutto peso alle parole di Manetti e neanche lo considera un granché d’uomo, alla fine, visto che pensa che sia un tipo che si lascia condizionare dagli altri. Ma che opinione ha della persona che dice di amare? Molto bassa, è un fatto. La signora pare più presa dal suo dramma che dalla persona Giorgio Manetti, e per questo viene rimproverata. Il suo amore appare più come un sfogo egoico, la trasposizione di un’illusione, di un ideale che esiste solo nel suo cervello e che nulla ha a che vedere con la realtà del protagonista del trono over che infatti di lei pare infischiarsene altamente.





Inoltre, la signora di Torino non ha assolutamente apprezzato i complimenti che l’uomo ha rivolto all’opinionista. Che baraba! La Galgani è entrata in studio e subito nasce un alterco con Tina. Successivamente, è entrato anche Raffaele. Gemma ha confermato di voler chiudere ogni rapporto con lui e lo invita a lasciare la trasmissione poiché arrivato solo ed esclusivamente per lei. In ogni caso, il cavaliere chiede di poter restare per avere l’opportunità di conoscere altre persone. Poi arriva il momento clou: il ballo. Gemma Galgani ha chiesto di poter ballare con Giorgio. Lui ha approvato, ma Tina ha cercato di opporsi e di convincerlo a non danzare con la dama di Torino. In ogni caso, lui ha detto di essere convinto di voler ballare. In studio tutti lo attaccato e credono che stia solo dimostrando la sua falsità. Infastidito da tutto, decide di tornare al suo posto. Successivamente, il gabbiano rivela di essere rimasto male con Tina e Gianni per un regalo che lui ha fatto e per cui non ha ricevuto alcun ringraziamento.

