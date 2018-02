Del Festival di Sanremo è diventata la regina indiscussa. Michelle Hunziker è stata bravissima nel suo ruolo di spalla a Claudio Baglioni e si è visto anche dai risultati del festival della canzone italiana che ha tenuto incollati alla televisione tantissimi italiani (anche quelli che prima non vedevano il festival). Il merito naturalmente non è solo della Hunziker ma di tutta la squadra composta da lei, Claudio Baglioni che del festival era il direttore artistico e Pierfrancesco Favino. Tra la Hunziker e Favino, poi, è nato un bell’affiatamento e la coppia ha convinto il pubblico al 100%. Ora che il festival è finito, tutti sono ritornati alla vita di prima. Michelle compresa che ha fatto sapere che è tornata a casa, dal marito Tomaso Trussardi e dalle figlie, Sole e Celeste. A proposito di figli, in un’intervista a Chi, Michelle aveva fatto sapere che dopo Sanremo avrebbe riaperto il “cantiere”. "Confermo che dopo il Festival vorrei un altro figlio – aveva detto la Hunziker prima del festival - ma mi fa ridere il fatto che appena ho detto che avrei 'riaperto il cantiere' subito hanno scritto che sono incinta”. Continua a leggere dopo la foto

“Ma che diamine, date tempo al povero Trussardi di fare il suo lavoro", ha detto la bella svizzera. "L'idea c'è, ma non è che io e mio marito ci siamo visti molto in questo ultimo mese. Anzi, sono piena di malinconia e combattuta da un dualismo interiore perché da un lato sono presa dal Festival e le emozioni sono alle stelle, dall'altro vorrei avere con me mio marito e le mie bambine perché anche loro sentono la mia mancanza. Ma, per come sono intense le giornate qui, farei loro del male e quindi sono rimaste a casa con il papà". E quindi l’idea c’è, la Hunziker è pronta e non ci resta che aspettare l’annuncio… Ma c’è un però… E non è cosa da poco. La Hunziker ha preso un impegno importante a livello lavorativo. Un altro? Continua a leggere dopo le foto

Beh, ormai chi la ferma più? Dopo Sanremo continua la sua scalata verso il successo interplanetario. Già, anche Mediaset le ha dato una “promozione” dopo ciò che ha fatto all’Ariston. Di sicuro avevate sentito che c’era l’idea che avesse un programma tutto suo. Ebbene, ora questo programma esiste e ha un nome. E sapete di che programma si tratta? Beh, si tratta di un ritorno. Uno di quei ritorni che faranno piacere a tutti. Curiosi, eh? Ebbene Canale 5 ha offerto alla conduttrice la guida di “Scommettiamo che…?”, a rivelarlo è stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Scusate ma quello non era un programma che andava in onda sulla Rai? Non è che poi cambiano idea? Beh, evidentemente le cose sono cambiate... Ovviamente Michelle ha detto sì. Evvai. Ma allora il quarto figlio? Non disperate, amici, non disperate…

