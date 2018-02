Più che l‘Isola dei Famosi, sembra l’Isola dei Tapiri. Dopo Francesco Monte, Striscia la Notizia ha attapirato Ignazio Moser ha cui ha consegnato l'ormai celebre tapiro cornuto. Ma non è finita qui, perché Valerio Staffelli è di nuovo andato in missione e questa volta per consegnare il dorato cadeau anche ad Alessia Marcuzzi, conduttrice del reality show. Alessia si è conquistata il tapiro d’oro per la discussione avuta con Eva Henger, dopo che l’ormai ex concorrente dell’isola aveva denunciato l’uso di sostanze stupefacenti da parte proprio di Francesco Monte. Il tg satirico ideato e diretto da Antonio Ricci è ormai inarrestabile e sullo scandalo che avrebbe coinvolto Francesco Monte all’Isola dei Famosi è pronto ad andare fino in fondo alla questione. Dopo aver sentito la versione di Eva Henger e consegnato il Tapiro d’oro a Monte, Valerio Staffelli è riuscito a stanare anche la Marcuzzi, riuscendo a portare a casa un altro servizio. Alla conduttrice dell’Isola, infatti, l’inviato di Striscia ha consegnato un altro Tapiro, chiedendo anche a lei di esporsi sulla questione. (continua dopo la foto)

Come sappiamo la conduttrice ha cercato di mantenere una certa imparzialità, attenendosi a quello che le telecamere hanno testimoniato. La sua versione, che ovviamente rispecchia quella della rete, è che Monte non è mai stato visto fumare marjiuana e che le telecamere non hanno ripreso nulla. Di fronte al fermo video in cui Francesco fuma nessuno si è potuto pronunciare, dal momento che quella che aveva in mano poteva tranquillamente essere una sigaretta home made. Ma Alessia non si è solo soffermata su questo dato di fatto e in trasmissione ha avuto un battibecco con Eva Henger, rea a dire della Marcuzzi di aver scelto male i tempi. Cosa che rende tutto molto sospetto, secondo i più maligni. (continua dopo le foto)





Valerio Staffelli ha cercato la Marcuzzi, si è appostato e appena è arrivato le è andato incontro. Come ha reagito la conduttrice? Quali sono state le parole dette a Valerio Staffelli? “Non ho aggredito Eva, ho detto che secondo me ha sbagliato il momento in cui dirlo - ha detto la Marcuzzi -. A me ha dato fastidio che lo abbia detto dopo che Francesco Monte l’aveva nominata, non subito”. Quindi il suo comportamento ha una motivazione specifica. “Io sono una persona vera, non riesco a fingere - ha aggiunto la showgirl -. In vita mia non ho mai fumato nemmeno una sigaretta, sono contraria alle droghe”.

