Un momento intenso e di vera (e comprensibile) commozione all’Isola dei Famosi. I naufraghi non devono fare i conti solo con la fame e le condizioni climatiche avverse, e questo, purtroppo, Cecilia Capriotti oggi l’ha imparato a proprie spese. Nel giorno del compleanno di suo padre la Capriotti piange, perché troppo grande è la malinconia e la tristezza che questa perdita le ha lasciato addosso, soprattutto in un momento psicologicamente difficile lo sconforto si fa più pesante. A tormentare la showgirl, nello specifico, sono i pochi ricordi di lui, scomparso quando lei era ancora una bambina. Suo padre, infatti, è morto quando la Capriotti era molto piccola, lasciando un vuoto enorme nella vita della stessa. Di lui custodisce gelosamente le poche immagini che ha, gli stessi che le madre ha contribuito a far rimanere vivi con le sue parole. “Oggi è un giorno particolare perché ha compiuto gli anni mio padre” confessa Cecilia Capriotti davanti alle telecamere dopo una lunga passeggiata in spiaggia. (Continua a leggere dopo la foto)

Non riesce a trattenere le lacrime e, forse anche per liberarsi dai brutti pensieri, si sfoga piangendo. “Non c’è più da quando ho due anni e mezzo”, racconta lei: “L’ho conosciuto grazie ai ricordi e alle parole di mia madre. Vorrei ricordarlo col sorriso ma non ce la faccio”. Cecilia Capriotti purtroppo non ha avuto la possibilità di conoscere suo padre da grande, ma il sentimento che le lega a lui è così forte che ancora oggi, a distanza di tempo, è difficile per lei lasciare andare via tutto. (Continua a leggere dopo le foto)

Cecilia Capriotti è uno dei naufraghi che rischia di abbandonare l’Isola questa settimana. Lunedì, infatti, la showgirl è stata nominata dai suoi compagni, insieme ad Alessia Mancini scelta dal leader (Paola di Benedetto) e Simone Barbato, messo in nomination di diritto dopo aver fallito la sua missione nella foresta. Anche questa condizione di eliminanda probabilmente ha contribuito al crollo nervoso.

