Il ‘canna gate’ dell’Isola dei Famosi continua a tenere banco. Nessuno cede: Monte nega, Henger insiste. Proprio in questi giorni per l’affaire marjiuana, l’ex naufrago ha ricevuto il Tapiro d’ora da Striscia la Notizia che peraltro lo ha beccato con la sua ex cecilia Rodriguez. Da lì sono nati mille pettegolezzi su una presunta montatura, ma Ignazio Moser è intervenuto per tagliare corto e stabilire l’ordine: Chechu è sua. In tutto ciò, Francesco si è fatto vedere solo a Verissimo, ma tutti lo stanno aspettando nello studio del reality. Lui è riluttante e ha fatto sapere che non andrà da Alessia Marcuzzi. Ma è Mattino Cinque a presentare la questione in studio con Federica Panicucci che conferma l'invito della produzione a Francesco Monte, nonostante le sue dichiarazioni di una settimana fa. È molto probabile che l’avvocato del ragazzo gli abbia sconsigliato di mettersi in situazioni in cui il suo temperamento mediterraneo potrebbe fargli commettere qualche passo falso. Ma è chiaro che l’ex tronista sta preparando un bel piattino per l’ex pornostar. "Diffamazione aggravata". Questa l'ipotesi nella querela che Monte avrebbe fatto ad Eva Henger. (continua dopo la foto)

A Mattino Cinque si parla di questo, si parla della possibilità di Francesco Monte di poter ancora chiarire tutto direttamente con Eva Henger, mentre si mette in dubbio che ci sia una querela depositata. In un servizio andato in onda su Mattino Cinque si mettono in discussione una serie di punti cruciali. Alessia Marcuzzi aveva annunciato un'edizione avvolta nel mistero e sta mantenendo le promesse. Stasera scopriremo chi sarà eliminato tra la Capriotti, Simone Barbato e la Mancini, gli occhi puntati sono tutti su Francesco Monte. Secondo il regolamento, come è stato fatto notare anche dalla Henger, Monte non dovrebbe essere invitato ma la produzione ha deciso di fare un'eccezione. E la cosa non stupisce.

L'ex tronista potrebbe arrivare a sorpresa per raccontare la sua verità e tra le novità, determinante la testimonianza di Nadia Rinaldi, che era presente e tirata in ballo anche da Eva Henger. Tutti si aspettano che racconti la sua verità. In ogni caso Monte gode della solidarietà dei tanti fan, ma anche di persone inaspettatamente molto vicine. "Prima di fare delle accuse bisogna avere delle prove, altrimenti è vergognoso". Ha destato scalpore la difesa di Cecilia Rodriguez, e di Jeremias, nei confronti di Francesco Monte dagli attacchi televisivi di Eva Henger, che sono andati avanti sia sabato che domenica, prima a Verissimo poi a Domenica Live.

