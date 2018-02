Uomini e Donne, ancora Trono classico. La puntata precedente ha visto protagonista Lorenzo Riccardi, il corteggiatore di Nilufar e Sara che, finalmente, a un mese dal suo arrivo nel dating show di Maria De Filippi, ha deciso di dichiararsi. Sì ha fatto un nome: corteggerà Nilufar. Sara, l'altra tronista, non l'ha presa proprio bene. Al pari dei presenti in studio (e, ci scommettiamo, degli spettatori da casa), la ex fidanzata di Nicola Panico, che abbiamo conosciuto a Temptation Island, si è detta incredula. Era convinta che, tra le due, Lorenzo avrebbe scelto lei. Anche Nilufar, la 'prescelta', non se l'aspettava. Ma non sbagliava a non fidarsi ciecamente di lui, perché ecco il secondo colpo di scena che arriva dalle anticipazioni: la prova che la scelta di Riccardi non è stata completamente sincera. Nonostante Lorenzo si fosse detto convinto di voler continuare a corteggiare solo Nilufar, tornerà sui suoi passi di fronte a un invito di Sara. Non ha problemi lei ad ammettere che Riccardi le piace e che ha intenzione di frequentarlo nonostante tutto. La reazione di lui durante quell'esterna? Il corteggiatore si è addirittura commosso e, poco prima di andare via, è tornato indietro ad abbracciare la tronista e le ha anche sussurrato all'orecchio: "Mi sei mancata...". (Continua dopo la foto)

Nilufar, allora, lo elimina o, quanto meno, lo invita a portare avanti il suo percorso a Uomini e Donne solo con Sara. Questo è quello che è successo e quello che succederà al trono classico 'rosa'. Non va meglio ai tronisti uomini, però. Ma prima un'altra anticipazione su Sara, da cui riprende la puntata. Luigi non è voluto andare in esterna con lei e in studio spiega perché: vuole che la tronista riveli la verità sul suo interesse. La Affi Fella, allora, si scusa e dice apertamente di voler continuare a conoscerlo. Luigi, tuttavia, si fida poco, specie poi dopo aver visto l'uscita con Nicolò Fabbri. Nicolò Brigante, invece, l'altro tronista, è uscito con Marta e Virginia. Con la prima è stato a Venezia, dove si sono avvicinati molto: lui sembrava pronto a baciarla, ma lei si è spostata. (Continua dopo la foto)

Prima grana: Gianni Sperti rivela di aver ricevuto una segnalazione gravissima su Marta che, parole dell'opinionista, avrebbe avuto una scappatella con un altro. La corteggiatrice smentisce, ma quando Nicolò le chiede di telefonare al diretto interessato, si rifiuta. Quindi Marta esce dallo studio inseguita dal tronista. Continua a ribadire, però, di non volerlo chiamare e alla fine si autoelimina definitivamente. Segnalazione pesantissima anche su una corteggiatrice di Mariano Catanzaro che, senza perdere tempo, la manda via. Si tratta di Manuela K., che è stata vista arrivare negli studi di Uomini e Donne a bordo di una macchina guidata da un ragazzo che lei ha baciato prima di scendere. Colpo di scena: la corteggiatrice conferma e spiega di essere venuta in puntata proprio per parlare con Mariano ed eliminarsi. Ma non fa in tempo: è lui a mandarla via immediatamente.

“L’apoteosi del trash”. A Uomini e Donne entra in scena Mariano Catanzaro: delirio. Trono classico, dopo botte e sputi arriva il tronista più chiacchierato: quello che ha fatto per lei ha lasciato basiti