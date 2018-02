Il canna-gate all'Isola dei Famosi è ancora in piedi, tanto che Francesco Monte, che si è autoeliminato dal reality, ha già ricevuto il Tapiro d'oro dalle mani di Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia che consegna l'ambita statuetta ai vip. La settimana scorsa, per la cronaca, l'onore era spettato a Eva Henger, la ex naufraga dell'Isola eliminata al televoto pochi minuti dopo l'accusa choc a Monte di aver fumato marijuana. Tapiro con sorpresa, però, nel caso dell'ex tronista di Uomini e Donne. Perché Staffelli l'ha intercettato a Milano, vicino all'ex fidanzata, Cecilia Rodriguez. "Apparentemente -sostiene Striscia nel servizio andato in onda il 12 febbraio 2018 - I due stavano andando a cena insieme". Odore di ritorno di fiamma? È venuto spontaneo pensarci, ma Monte, dal canto suo, ha negato tutto. L'inviato di Striscia ha avanzato il sospetto di una regia dietro l'enorme vicenda che è partita dalla liason tra Cecilia e Ignazio Moser, nata dopo la clamorosa rottura tra lei e Monte in diretta, al Grande Fratello Vip, e alla partecipazione di Francesco all'Isola. Un sospetto che, peraltro, arriva proprio quando, dal salotto di Verissimo, giunge voce di una possibile crisi tra Chechu e Nacho… (Continua dopo la foto)

"Voci di corridoio dicono che il reality era tutto organizzato – ha allora detto Staffelli a Monte -, che lei avrebbe dovuto vincere l’Isola e poi sarebbe tornato da Cecilia… E guarda caso vi abbiamo appena visti nella stessa via. È vero che era tutto organizzato?". Pronta la replica di Francesco: "No, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi". Okay, ma la domanda resta: perché Francesco si trovava sotto casa della sua ex? I più maligni avranno subito pensato che i due (che per la cronaca sono stati insieme quasi 5 anni e che progettavano un futuro insieme) si fossero incontrati in gran segreto e soprattutto all'insaputa di Ignazio. Ma all'alba della puntata di Striscia in cui è uscito lo scoop succulento di un presunto riavvicinamento tra l'ex naufrago e l'ex gieffina, a Mattino 5 si scopre il retroscena.





Premesso che i diretti interessati non hanno fatto parola, questo incontro nella stessa via sarebbe stato casuale. È Alessandro Basile, il migliore amico di Francesco, a spiegare perché lui si trovasse sotto casa della Rodriguez. "La verità è un'altra. Lui aveva semplicemente un appuntamento lavorativo nello stesso palazzo di Cecilia. Lì c'è un'agenzia che cura parte della sua immagine. È proprio inutile, non c'è lo scoop. Una casualità pazzesca. Francesco che usciva, Cecilia che saliva è una casualità". Nessun ritorno di fiamma in corso, dunque. Certo, una bella botta di fortuna per Staffelli, che ha beccato i due a distanza ravvicinata. Per il giornalista di Chi Valerio Palmieri l'inviato di Striscia ci sarebbe riuscito grazie a qualche segnalazione. Anche perché, come sottolineato durante il programma di Federica Panicucci, è sempre più difficile intercettare Monte per via dei suoi numerosi impegni.

